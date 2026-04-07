China a început construcția celei mai înalte centrale solare din lume: Proiect gigant în Tibet, în plină criză energetică globală

China a demarat oficial lucrările pentru o centrală solară de 50 de megawați în Tibet, situată la o altitudine de 4.550 de metri. Aceasta devine astfel cea mai înaltă instalație solar-termică cu oglinzi parabolice din lume, scrie South China Morning Post.

Proiectul, amplasat în districtul Dangxiong, include și un sistem fotovoltaic masiv de 400 de megawați. Potrivit agenției Xinhua, centrala ar urma să fie complet operațională până în anul 2027, iar primele săpături la fața locului au început luni.

În ultimii ani, aprovizionarea cu energie la nivel global a devenit tot mai instabilă, pe fondul schimbărilor climatice și al tensiunilor geopolitice - inclusiv al conflictelor din Orientul Mijlociu. Această incertitudine a împins statele să caute surse de electricitate mai sigure și mai diversificate.

Extinderea rapidă a capacităților de energie regenerabilă ale Chinei, în special în regiunile muntoase precum Tibetul, reprezintă un pilon central al strategiei Beijingului de a-și întări securitatea energetică și de a gestiona mai bine fluctuațiile de pe piață.

Potrivit autorităților locale, dezvoltarea accelerată a energiei verzi permite extinderea rețelei electrice în zone izolate și greu accesibile. Se creează astfel o rețea de ultra-înaltă tensiune, construită în jurul unor linii principale de 500 de kilovolți, care să asigure o livrare de energie mult mai stabilă și mai flexibilă.

Din punct de vedere tehnic, centrala din Dangxiong folosește tehnologia colectoarelor parabolice cu ulei de transfer termic, întinzându-se pe o suprafață de 242.000 de metri pătrați. Instalația cuprinde 68 de circuite de colectare, iar opt dintre acestea folosesc oglinzi cu o lățime de 8,6 metri dezvoltate de cercetătorii chinezi - cele mai mari utilizate vreodată în proiecte termice comerciale la nivel mondial.

De asemenea, centrala este dotată cu un sistem de stocare în sare topită. Acesta permite transformarea energiei solare în exces din timpul zilei în căldură, care poate fi eliberată noaptea sau în perioadele cu nori, asigurând astfel furnizarea constantă de energie electrică în rețea.