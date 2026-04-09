Chevron rafinează din nou petrol venezuelean în SUA. Un singur petrolier a transportat 400.000 de barili de țiței în Mississippi

Reluarea importurilor de petrol venezuelean în Statele Unite oferă un nou impuls pieței de rafinare, însă efectul asupra prețurilor la carburanți rămâne limitat de tensiunile de pe piața globală a energiei. Nava Minerva Gloria este acostată la un cheu din Mississippi Sound, nu departe de marile rezervoare de petrol ale Statelor Unite din Golful Mexic. Vasul, lung de 250 de metri și vopsit în bleumarin și bordo, transportă o încărcătură importantă din Venezuela: 400.000 de barili de țiței. Cu doar șase luni în urmă, un astfel de transport spre SUA ar fi fost imposibil, scrie BBC.

Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume. În timpul fostului președinte Nicolas Maduro, exporturile de petrol au scăzut puternic din cauza lipsei de investiții. Ulterior, Statele Unite au impus sancțiuni asupra importurilor de petrol din această țară. Situația s-a schimbat după ce președintele american Donald Trump a promis că va folosi aceste resurse, în urma capturării lui Maduro de către armata SUA, într-un raid-surpriză desfășurat noaptea, în luna ianuarie.

Acum, petrolul venezuelean ajunge din nou pe piață. În martie, exporturile lunare de țiței ale Venezuelei au depășit un milion de barili pe zi, pentru prima dată din septembrie.

În timp ce piețele globale ale energiei sunt afectate de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, companii mari din petrol și gaze, precum Chevron, aduc din nou petrol venezuelean în Statele Unite.

„Este un lucru important nu doar pentru Chevron, ci pentru întreaga regiune a Golfului”, spune Tim Potter, directorul rafinăriei Chevron din Pascagoula, Mississippi. Este cea mai mare rafinărie a companiei din SUA și, în același timp, singura mare companie petrolieră americană care mai operează în Venezuela.

Asta înseamnă că Chevron poate extrage petrol din Venezuela, îl poate rafina în propriile instalații și îl poate livra direct consumatorilor din SUA. „Pentru noi este un motiv important să folosim acest tip de petrol”, spune Potter. „Rafinăria a fost proiectată și adaptată special pentru țițeiuri grele, precum cel din Venezuela.”

Petrolul venezuelean este relativ ieftin pentru că este greu de procesat

Petrolul venezuelean e foarte dens, gros, închis la culoare și are un conținut ridicat de sulf, fiind considerat un țiței „acid”. Din el se produc motorină, benzină, combustibil pentru avioane și alte produse.

Andy Walz, președintele diviziei downstream, midstream și chimicale a Chevron, spune că firma importă acum, în medie, echivalentul a 250.000 de barili de petrol venezuelean pe zi.

El afirmă că acest volum ar putea crește cu încă 50%, adică până la aproximativ 350.000-400.000 de barili pe zi, doar din partea Chevron în Venezuela.

Prin „poziția SUA în Venezuela”, Walz se referă la faptul că, deși Chevron este singura companie americană care are capacități proprii de extracție acolo, și alte companii cumpără petrol venezuelean de la producători locali.

Chevron nu este singura companie care rafinează petrol în SUA. În țară există 132 de rafinării care procesează diferite tipuri de țiței, iar aproape 70% din capacitatea de rafinare funcționează cel mai bine cu petrol greu.

Statele Unite importă foarte puțin petrol din Orientul Mijlociu, aproximativ 8% în 2025. Creșterea importurilor din Venezuela înseamnă mai mult petrol disponibil, ceea ce, în teorie, ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la benzină.

„Statele Unite aproape că nu importă petrol prin Strâmtoarea Ormuz și nici nu vor mai importa, pentru că nu avem nevoie”, a declarat Donald Trump în discursul său de săptămâna trecută.

Totuși, la doar câțiva kilometri de rafinăria Chevron, prețurile la pompă continuă să crească.

„Nu-mi place deloc”, spune David McQueen, veteran pensionar din războiul din Vietnam, care trăiește din pensie. „Prețul trebuie să scadă, pentru că și eu mă prăbușesc odată cu el.”

Întrebat de ce plătește atât de mult pentru combustibil, deși zona este aproape de mari rezerve de petrol, McQueen crede că guvernul ține lucrurile sub control „ca să mențină prețurile sus”. „Avem destul combustibil”, adaugă el.

La pompa alăturată, Donna își alimentează mașina cu 30 de dolari. „Conduc mai puțin și cheltuiesc mai puțin pe alte lucruri.” Ne-poții ei locuiesc la câteva ore distanță, dar îi vede mai rar pentru că deplasările au devenit prea scumpe. „Trebuie să te adaptezi.”

Prețul mediu al unui galon de benzină în această zonă din Mississippi este încă sub media națională, potrivit Asociației Americane a Automobiliștilor. Totuși, înainte de războiul din Iran, benzina era cu aproape un dolar mai ieftină.

În același discurs, Trump a lăudat capacitatea SUA de a produce petrol. „Suntem producătorul numărul unu de petrol și gaze din lume, fără să mai vorbim de milioanele de barili pe care îi primim din Venezuela”, a spus el.

Cu toate acestea, accesul la petrolul venezuelean nu a dus încă la scăderea prețurilor pentru americani. Motivul este simplu: și Statele Unite sunt afectate de mișcările de pe piața globală a petrolului.

„Chiar dacă avem țiței disponibil pentru această rafinărie din surse apropiate, prețul lui a crescut, pentru că este legat de piața mondială”, explică Potter.

Chevron susține însă că, pe termen mai lung, importurile din Venezuela vor aduce beneficii consumatorilor. În acest moment, efectele războiului cu Iranul acoperă aceste avantaje. „Când situația se va normaliza, oferta suplimentară din Venezuela se va vedea și în prețurile plătite de americani. Va avea efect, dar nu acum”, spune Walz.