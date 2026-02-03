„Încă nu suntem într-o bulă AI” pentru că doar trei din cele patru condiții sunt îndeplinite, spune un economist american de top

Traderi, la Bursa din New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Deși evaluările așa-numitului grup „Magnificent Seven” (n.r. Cei Șapte Magnifici) au crescut vertiginos, iar îngrijorările legate de investițiile uriașe în inteligența artificială se intensifică, un economist cunoscut consideră că piața bursieră din SUA încă nu prezintă un semn esențial al unei bule financiare autentice: retragerea „banilor inteligenți”.

Owen Lamont, manager de portofoliu la Acadian Asset Management și fost profesor de finanțe la Universitatea din Chicago, susține că, în pofida exuberanței pieței, nu am intrat încă într-o bulă alimentată de AI.

Vorbind cu Fortune în momentul în care indicele S&P 500 a depășit pentru prima dată pragul de 7.000 de puncte, Lamont s-a declarat neconvins că este deja vorba despre o bulă. În opinia sa, semnul definitoriu al unei bule apare atunci când persoanele din interiorul companiilor — cele mai bine informate — încep să-și vândă masiv acțiunile către public.

„Banii inteligenți nu se comportă ca și cum ar exista o bulă”

„Un motiv pentru care nu cred că suntem într-o bulă este că banii inteligenți nu se comportă ca și cum ar exista una”, a declarat Lamont pentru Fortune. „Poate că este mai corect să spunem că nu există o bulă — cel puțin nu încă.”

Pentru Lamont, o creștere a numărului de companii listate la bursă și a emisiunilor de acțiuni noi ar reprezenta cea mai clară dovadă că se formează o bulă, deoarece acest lucru indică, de regulă, dorința insiderilor de a încasa profituri la prețuri ridicate.

Lamont, care a predat și la Harvard, Yale și Princeton și care scrie blogul Owenomics pentru Acadian, își susține punctul de vedere apelând la istoria financiară.

„Dacă priviți înapoi la bule, inclusiv la bula South Sea din 1720, observați întotdeauna un val de emisiuni de acțiuni noi”, a explicat el. Pentru cei mai puțin familiarizați cu istoria financiară, bula South Sea a implicat o companie britanică pe acțiuni din primele etape ale capitalismului, legată de finanțarea Războiului de Succesiune Spaniolă.

Cei patru „călăreți” ai bulelor de piață

Spre deosebire de prăbușirea dotcom din 2000 sau de valul speculativ din 2021 — pe care Lamont îl consideră o bulă — anul 2026 nu a adus un aflux masiv de acțiuni noi pe piață. Dimpotrivă, companiile americane și-au răscumpărat propriile acțiuni la niveluri record, de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în ultimul an, așa cum Lamont a detaliat într-o postare din noiembrie, intitulată „Un trilion de motive pentru care nu suntem într-o bulă AI”.

El susține că firmele însele reprezintă „banii inteligenți”, iar atunci când acestea vând acțiuni este adesea un semn că prețurile sunt umflate. În prezent, volumul de acțiuni disponibile publicului este, de fapt, în scădere.

Abordarea lui Lamont în identificarea bulelor se bazează pe patru factori-cheie: supraevaluarea, convingerile speculative, emisiunea de acțiuni noi și intrările de capital. El recunoaște că trei dintre acestea — evaluările ridicate, entuziasmul investitorilor de retail și sentimentul optimist — sunt prezente la începutul lui 2026.

Totuși, lipsa emisiunilor noi de acțiuni face ca piața actuală să nu se încadreze în definiția sa a unei bule. Chiar consideră ciudat faptul că nu au existat mai multe IPO-uri (n.r. „Initial Public Offering” - în română: ofertă publică inițială). Spre comparație, în 1999 au avut loc peste 400 de IPO-uri, iar în 2021 piața a fost inundată de SPAC-uri și acțiuni de tip „meme”. Astăzi, piața IPO-urilor este neobișnuit de calmă.

Perspectivă istorică asupra evaluărilor de piață

Lamont și-a dezvoltat cadrul de analiză a bulelor pe baza formării sale academice și a interesului timpuriu pentru cauzele Marii Depresiuni. „Nu susțin că cei patru călăreți ai mei sunt singura sau cea mai bună metodă de a identifica bulele, dar pentru mine par cei mai relevanți”, a spus el.

Privind retrospectiv, Lamont observă că, deși acțiunile americane sunt scumpe, ele nu se află la extremele din perioada dotcom. El își amintește că bula pieței japoneze de la sfârșitul anilor ’80 a fost mult mai dramatică.

Referindu-se la binecunoscutul indicator Shiller CAPE — dezvoltat de laureatul Nobel Robert Shiller și care compară prețurile acțiunilor cu câștigurile pe termen lung — Lamont subliniază că, deși raportul a atins 45 în 1999 și se află la 40 în prezent, în Japonia anilor ’80 a depășit nivelul de 90.

El își amintește și de un articol de cercetare semnat de James Poterba și Ken French, intitulat „Sunt prețurile acțiunilor japoneze prea mari?”, care a trebuit să fie retitulat la timpul trecut la doar un an după prăbușirea pieței.

Viziunea lui Lamont s-a schimbat în perioada în care preda la Universitatea din Chicago, la mijlocul anilor ’90. Inițial adept al eficienței piețelor, a devenit tot mai interesat de economia comportamentală după ce a observat comportamente de piață care sfidau explicațiile raționale. În 1996, a publicat un studiu care sugera că piața este supraevaluată, doar pentru a vedea ulterior cum S&P 500 se dublează, iar NASDAQ se triplează în anii următori. El sugerează că ne-am putea afla astăzi într-o etapă timpurie similară a ciclului AI.

Când bula dotcom s-a spart în cele din urmă, Lamont și colegii săi au fost luați prin surprindere. „Ne-a schimbat cu adevărat perspectiva asupra ideii dacă piața este sau nu rațională”, a reflectat el. „Nu toți cei care credeau în prețurile raționale și-au schimbat opinia, ci doar cei dispuși să reanalizeze.”

Cazul curios al IPO-urilor și al fraudei de piață

Lamont definește o bulă ca fiind o situație în care prețurile cresc, iar investitorii cumpără în mod conștient active pe care le consideră supraevaluate.

Deși piața actuală conține unele dintre ingredientele necesare — tehnologie revoluționară și creșteri impresionante ale profiturilor — nu a ajuns încă în punctul în care insiderii se grăbesc să vândă. Lamont își imaginează un scenariu în care Nasdaq 100 s-ar dubla într-un singur an, iar indicatorul Shiller CAPE s-ar apropia de 80, amintind de Japonia anului 1989, ceea ce ar declanșa probabil un val de IPO-uri frauduloase.

„Frumusețea pieței IPO este că nu trebuie să fii o companie excelentă pentru a te lista — trebuie doar să fii suficient de convingător pentru investitorii de retail”, a glumit Lamont. El s-a întrebat unde sunt companiile frauduloase în prezent, amintind că în 2021 existau destule, și a ironizat lipsa de creativitate a infractorilor cu gulere albe în acest ciclu.

În timp ce unii se tem că sumele uriașe investite de Big Tech în AI se vor dovedi risipitoare, Lamont vede acest lucru ca pe un risc calculat, nu ca pe o speculație iresponsabilă. El compară actualul val de investiții în AI cu forajul petrolier — costisitor și incert, dar logic din punct de vedere economic. De asemenea, face o paralelă cu boomul căilor ferate, sugerând că cheltuielile masive apar adesea în fazele timpurii sau de mijloc ale tehnologiilor transformatoare, nu doar la vârf.

„Este posibil ca firmele să construiască prea multe centre de date pentru AI”

„Este posibil ca firmele să construiască prea multe centre de date pentru AI”, a spus Lamont, referindu-se la companii precum Nvidia, OpenAI, Microsoft și Oracle. „Dar asta nu înseamnă neapărat că acțiunile lor sunt supraevaluate sau că deciziile lor sunt iraționale.”

El subliniază că supra-construcția este frecventă în cazul noilor tehnologii — prea multe căi ferate, prea multe sonde petroliere — dar acest lucru, în sine, nu creează o bulă.

„Din punct de vedere istoric, perioadele de investiții masive de capital coincid adesea cu piețe supraevaluate, dar asta nu garantează apariția unei bule.” Întrebat dacă investitorii ar trebui să se orienteze către aur, după ce acesta a depășit recent pragul de 5.000 de dolari uncia, Lamont a răspuns: „Nu sunt sigur de asta.”

Mulți experți de pe piață sunt de acord cu Lamont, considerând contextul actual mai degrabă un boom AI decât o bulă. De exemplu, economistul-șef al Apollo Global, Torsten Slok, a publicat recent un raport în care compară câștigurile de productivitate generate de AI cu cele aduse de PC-uri și de internet, subliniind impactul major în domenii precum DevOps, automatizarea și managementul conținutului.

Ar putea un val de IPO-uri să marcheze vârful?

Privind spre viitor, Lamont sugerează că anul 2026 ar putea fi decisiv. Dacă mari companii private, precum SpaceX, vor decide să se listeze, declanșând un val de IPO-uri, acest lucru ar putea indica faptul că „banii inteligenți” se pregătesc în sfârșit să iasă din piață.

De altfel, chiar în timp ce Lamont vorbea cu Fortune, Financial Times relata că Blackstone, cea mai mare firmă de private equity din lume, se pregătește pentru un an record de IPO-uri. Jonathan Gray, președintele Blackstone, a descris anul 2026 drept unul cu „unul dintre cele mai mari portofolii de IPO-uri din istoria noastră”.

În mod similar, Kim Posnett, co-director al diviziei de investment banking de la Goldman Sachs, a prezis recent că piața intră într-un „mega-ciclu” al IPO-urilor, cu volume și dimensiuni ale tranzacțiilor fără precedent, depășind chiar și boom-urile dotcom și cele din 2020–2021.

În acest context, The Wall Street Journal a relatat că OpenAI intenționează să se listeze la bursă la finalul anului 2026.