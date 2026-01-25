Anul „hectocornului”: companiile tech de 100 de miliarde de dolari care ar putea intra la bursă în 2026

OpenAI, Anthropic, SpaceX și Stripe se numără printre cele aproximativ zece mari companii despre care se spune că iau în calcul listarea la bursă. sursa foto: Getty

Probabil ai auzit deja de „unicorni” – startup-uri tehnologice evaluate la peste 1 miliard de dolari – însă 2026 se conturează drept anul „hectocornului”. Mai multe companii din SUA și Europa ar putea ajunge pe piețele bursiere la evaluări care depășesc 100 de miliarde de dolari. Printre numele grele despre care se spune că analizează o ofertă publică inițială (IPO) se află OpenAI, Anthropic, SpaceX și Stripe, scrie The Guardian.

Succesul acestor listări – dacă acțiunile își vor menține valoarea, vor crește sau vor scădea – ar putea influența percepția asupra cursei globale pentru inteligența artificială și asupra riscului ca entuziasmul pieței să se transforme într-o bulă.

Unele dintre aceste companii intenționau să se listeze încă de anul trecut, însă planurile au fost amânate sau blocate de blocajul guvernamental federal din SUA și de concedierile masive din sectorul public, care au afectat inclusiv autoritatea de supraveghere a piețelor.

Nici anul acesta nu pare mai liniștit din punct de vedere geopolitic, mai ales după ce noile amenințări tarifare ale lui Donald Trump la adresa aliaților europeni, în contextul Groenlandei, au pus presiune pe burse.

Cu toate acestea, în pofida turbulențelor din 2025, piețele au atins niveluri apropiate de maxime istorice, impulsionate de boom-ul inteligenței artificiale. Investitorii par pregătiți să continue pariurile masive pe tehnologie. Iată zece dintre companiile care ar putea profita de acest apetit printr-un IPO.

OpenAI

Compania din San Francisco a devenit sinonimă cu inteligența artificială, după ce a declanșat un val global de interes odată cu lansarea chatbot-ului ChatGPT, în noiembrie 2022. Deși înregistrează pierderi, OpenAI a atras investiții de la nume mari precum Microsoft și grupul japonez SoftBank. Evaluarea sa a explodat de la 29 de miliarde de dolari în 2023 la 500 de miliarde anul trecut. Potrivit Reuters, o eventuală listare ar putea duce evaluarea companiei până la 1.000 de miliarde de dolari.

În spatele acestor cifre stă speranța că cererea pentru AI și impactul transformator al adoptării sale în companii și în viața de zi cu zi vor justifica investițiile de ordinul trilioanelor de dolari în centre de date și cipuri. OpenAI s-a angajat să cheltuiască 1,4 trilioane de dolari pentru infrastructură în următorii opt ani, dar trebuie să convingă investitorii că își poate recupera aceste sume.

„OpenAI este, fără îndoială, cel mai mare test pentru întreaga economie a inteligenței artificiale, pentru ideea de bulă și pentru întrebarea dacă totul nu este construit pe nisip”, a declarat Neil Wilson, analist la Saxo Capital Markets.

Anthropic

Asemenea OpenAI, startup-ul din San Francisco care a creat chatbot-ul Claude și extrem de popularul Claude Code nu este încă profitabil. Luna aceasta, compania a semnat un acord preliminar pentru o rundă de finanțare de 10 miliarde de dolari, care o evaluează la 350 de miliarde.

O eventuală listare a Anthropic ar putea avea efecte dincolo de competiția din domeniul AI. Mulți dintre angajații companiei sunt asociați cu mișcarea „altruismului eficient”, iar discuțiile de pe forumuri sugerează că o parte semnificativă din câștiguri ar putea fi direcționată către cauze promovate de acest curent.

SpaceX

Compania lui Elon Musk ar fi atins o evaluare de 800 de miliarde de dolari în decembrie și se pregătește pentru o listare, potrivit informațiilor apărute în presă. Totuși, „dacă se va întâmpla, când se va întâmpla și la ce evaluare rămâne extrem de incert”, a transmis directorul financiar Bret Johnsen.

Pe de o parte, volatilitatea geopolitică face ca legătura dintre tehnologie, aerospațial și apărare să devină mai atractivă pentru investitori, spune Mike Bellin de la PricewaterhouseCoopers.

Pe de altă parte, reputația lui Elon Musk și a Tesla face rezultatul unui IPO mai greu de anticipat, afirmă Mark Moccia, analist la Forrester, deși se așteaptă la „un amestec uriaș de investitori instituționali și individuali”.

„SpaceX este, în special, compania către care se îndreaptă investitorii de retail anul acesta, pentru că are hype și pentru că e Musk”, spune Neil Wilson.

Kraken

Una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare crypto din lume – fără legătură cu firma de software desprinsă din compania energetică britanică Octopus – Kraken a depus documentele pentru un IPO în noiembrie și a fost evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Analiștii spun că firma ar putea intra într-o cursă contra cronometru pentru listare înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, existând riscul ca schimbările politice să inverseze abordarea relaxată a lui Trump față de reglementarea criptomonedelor.

Databricks

Compania ajută clienții să construiască agenți AI – instrumente care îndeplinesc sarcini în mod autonom – folosind propriile date. Veniturile Databricks au crescut cu peste 55% anul trecut, iar luna trecută compania a atins o evaluare de 134 de miliarde de dolari.

Directorul general Ali Ghodsi spune că ritmul de creștere se explică prin faptul că firmele dezvoltă „aplicații intensive în date, care folosesc inteligența artificială”.

Canva

Unul dintre cele mai de succes produse ale industriei tech australiene, Canva a fost evaluată anul trecut la 65 de miliarde de dolari australieni. Compania și-a mutat însă sediul juridic al societății-mamă în SUA, în pregătirea unei listări.

Firma de design software din Sydney, care își numește angajații „Canvanauts”, are 240 de milioane de utilizatori. Cei doi cofondatori, soț și soție, Melanie Perkins și Cliff Obrecht, ocupă locul șase în topul celor mai bogați australieni, cu o avere combinată de 14 miliarde de dolari, potrivit Financial Review.

Un purtător de cuvânt al Canva a declarat că firma „nu are nimic de comunicat în acest moment despre un calendar de IPO”.

Anduril

Palmer Luckey, directorul general al startup-ului de tehnologie pentru apărare Anduril, a spus că firma „va deveni cu siguranță o companie listată”, fără a oferi însă un calendar. Analiștii indică legăturile strânse cu administrația Trump și decizia președintelui de a crește cheltuielile militare drept factori care ar putea împinge compania spre bursă în acest an.

„Anunțul lui Trump privind creșterea cu 50% a cheltuielilor pentru apărare ar trebui să fie semnalul verde”, a spus Wilson.

Un reprezentant Anduril a precizat că „nu există un calendar pentru IPO” și a catalogat zvonurile despre o listare în 2026 drept „speculații pure”.

Monzo

Monzo este o bancă online care funcționează exclusiv printr-o aplicație mobilă. În 2025, banca raporta peste 12 milioane de clienți.

Fintech-ul londonez ar fi lucrat vara trecută cu Morgan Stanley pentru întâlniri cu investitori, în perspectiva unui IPO în 2026, însă planurile au fost complicate de plecarea directorului general, TS Anil.

Bolt

Rivalul estonian al Uber, Bolt, a desemnat anul trecut un consultant pentru o eventuală listare. Compania a traversat însă o perioadă dificilă, cu pierderi raportate de peste 102 milioane de euro în 2024. Bolt analizează dacă să se listeze în Uniunea Europeană sau în SUA.

„Orice dată pentru listare depinde de condiții favorabile de piață, care rămân un factor esențial în decizia de a deveni companie publică. Echipele noastre lucrează pentru a pregăti compania pentru un IPO, dacă momentul va fi potrivit”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Stripe

Compania de procesare a plăților online a fost fondată în 2010 de frații irlandezi Patrick și John Collison. Are sedii în California și Dublin și este de mult timp un pilon al sectorului fintech. Anul trecut, presa a relatat că Stripe a ajuns la o evaluare de 107 miliarde de dolari, după ce în 2023 fusese evaluată la 50 de miliarde. Un purtător de cuvânt al Stripe a refuzat să comenteze.

Anthropic, Kraken, Monzo, SpaceX și Databricks nu au răspuns solicitărilor de comentarii.