Egiptul va cumpăra întreaga producție de gaze de la zăcământul Afrodita din Cipru

1 minut de citit Publicat la 13:21 10 Apr 2026 Modificat la 13:21 10 Apr 2026

Zăcământul Afrodita a fost descoperit în 2011. Acesta conține rezerve recuperabile estimate la 3,5 trilioane de picioare cubice de gaze. sursa foto: Getty

Egiptul a fost de acord să cumpere întreaga producție a zăcământului de gaze Afrodita, situat în zona economică exclusivă a Ciprului, odată ce câmpul va începe să producă, scrie Cyprus Mail.

Potrivit Bloomberg, compania Newmed Energy LP – care deține o participație în proiect – a publicat anunțul la Bursa de Valori din Tel Aviv. Compania israeliană a precizat că partenerii din proiectul Afrodita – printre care se numără Chevron și Shell Plc – au convenit, totodată, asupra unui cadru pentru dezvoltarea unui sistem de transport al gazelor în largul coastei statului african.

Deși producția de la zăcământul Afrodita este așteptată să înceapă abia în 2031, transmite Newmed, Egiptul va beneficia de orice cantitate suplimentară de gaze, după ce a devenit importator net, în urma creșterii cererii și a scăderii producției din câmpurile interne.

Achizițiile de gaz natural lichefiat ale țării au crescut, iar Egiptul continuă să depindă de livrările prin conducte din Israel.

Potrivit informațiilor, Cairo și partenerii din proiectul Afrodita vor înființa în Egipt o companie numită Aphrodite Midstream Co., care va implementa sistemul de transport al gazelor în largul coastei egiptene.

Newmed deține o participație de 30% în licența Afrodita, în timp ce Chevron și Shell Plc dețin câte 35% fiecare.

Zăcământul Afrodita a fost descoperit în 2011. Acesta conține rezerve recuperabile estimate la 3,5 trilioane de picioare cubice de gaze.

La sfârșitul lunii martie a acestui an, guvernele Egiptului și Ciprului au semnat un acord-cadru pentru dezvoltarea proiectului Afrodita.