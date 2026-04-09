România cumpără Portul Giurgiulești din Republica Moldova. Guvernul a alocat 56 de milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 15:11 09 Apr 2026 Modificat la 15:19 09 Apr 2026

Este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre, a spus ministrul Transporturilor.

Guvernul României a decis în cadrul şedinţei de joi alocarea a 56 de milioane de euro pentru preluarea participației BERD în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova.

Executivul a anunțat adoptarea unei hotărâri privind utilizarea fondului de rezervă bugetară pentru 2026, în vederea suplimentării bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

"Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va fi suplimentat cu suma de 281,626 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit Hotărârii adoptate de Guvern. Resursele financiare vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social al Companiei Naţionale «Administraţia Porturilor Maritime» S.A. Constanţa, operaţiune destinată finanţării investiţiei pentru dobândirea participaţiei de 100% în ÎCS Danube Logisttics SRL", au transmis reprezentanţii Guvernului.

Statul român și-a manifestat intenția de a achiziționa, prin Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" Constanța, acțiunile deținute de BERD la Danube Logistics SRL, operatorul Portului Giurgiulești, demers aprobat la nivel guvernamental și corporativ.

Anterior, autoritățile au subliniat că planul vizează investiții semnificative pe termen lung, pentru creșterea capacității portuare și întărirea rolului strategic al Portului Constanța în regiunea Mării Negre.

Totodată, preluarea ar putea oferi operatorilor din România și Republica Moldova instrumente suplimentare pentru a contribui la viitoarea reconstrucție a Ucrainei.