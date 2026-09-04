Marile Premii de Formula 1 vor mai scurte în 2027

Marile Premii de Formula 1 vor fi mai scurte în 2027, deoarece echipele au convenit asupra unui plan de reducere a distanţelor de cursă de la 305 km la 290 km, informează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

În funcţie de circuit, cursa se va reduce cu două sau trei tururi. Doar Marele Premiu de la Monaco va rămâne, probabil, cu 78 de tururi şi un traseu total de 260 km.

Decizia este urmarea creşterii consumului de combustibil în urma noilor reglementări privind motoarele care au intrat în vigoare în acest sezon. Mai multe surse indică faptul că scurtarea curselor este singura opţiune rămasă, după ce echipele au votat împotriva rezervoarelor de combustibil mai mari şi a modificărilor şasiului.



Deşi modificarea a fost susţinută de echipe, aceasta încă trebuie să treacă printr-o procedură formală înainte de a fi inclusă în regulamentul sportiv din 2027.



Aceasta înseamnă că regulamentul revizuit trebuie propus Comisiei Formulei 1, care este formată din echipe, Federaţia Internaţională de Automobilism (instanţa conducătoare a sporturilor cu motor) şi Formula One Management (FOM), organismul care gestionează Formula 1.



Odată aprobat de Comisia F1, regulamentul trebuie apoi ratificat de Consiliul Mondial al Sporturilor cu Motor al FIA. Conform surselor respective, reducerea distanţei de cursă este prevăzută în prezent doar pentru sezonul următor.