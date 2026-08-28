Cetatea Enisala, comoara istorică din nordul Dobrogei. Turiștii vin de la mii de kilometri la Sarichioi pentru liniște și tradiții

Cetatea Enisala, cel mai vizitat obiectiv turistic din judetul Tulcea. Foto: Agerpres

În nordul Dobrogei, între ape, sate pescărești și cetăți medievale, există un loc în care timpul pare să curgă după alte reguli. La Sarichioi, pescarii ies dis-de-dimineață pe lacul Razim, iar turiștii vin pentru liniște, natură și tradiții păstrate de sute de ani. La câțiva kilometri distanță, Cetatea Enisala domină peisajul și deschide una dintre cele mai spectaculoase panorame asupra Dobrogei. Un traseu între apă, istorie și autenticitate.

Aici, viața a rămas strâns legată de apă. În Sarichioi, pescuitul nu este doar o ocupație, ci o tradiție transmisă din generație în generație, iar portul este locul prin care ajunge la mal o parte din peștele prins pe lacul Razim. În ultimii ani însă, aceeași apă care le-a asigurat traiul localnicilor îi aduce aici și pe turiștii care caută Delta mai puțin cunoscută.

„Este o zonă frumoasă, cu o mulţime de oameni frumoşi, locuri interesante. Soarele străluceşte tot timpul, vremea e perfectă”, spune un turist.

Vin de la sute sau chiar mii de kilometri distanță pentru liniște, natură și pescuit. Pentru turiști, Sarichioi oferă o experiență diferită de zonele aglomerate: sate pescărești, întinderi de apă și peisaje care și-au păstrat autenticitatea. Însă, autoritățile spun că investițiile de aici vor aduce și mai multe oportunități.

„Va trebui, ușor-ușor, să transformăm această zonă și într-un port turistic, care să poată atrage și alte categorii de turiști în această zonă. Asta înseamnă că deja am pregătit și suntem în stadiul de a depune un proiect pentru a realiza un port turistic în care să poată să se oprească bărci și de altă categorie, nu numai lotci și bărci pescărești, adică să fie adâncită o zonă, să se poată veni cu o șalupă mai mare, să se poată acosta cu o șalupă mai mare, în zonă să se poată dezvolta două-trei restaurante”, a spus Vitali Finoghen, primarul comunei Sarichioi.

Turismul a devenit astfel o oportunitate importantă pentru comunitate. Pensiunile, gastronomia locală și excursiile pe apă completează o zonă în care tradițiile comunității de ruși lipoveni sunt încă puternic păstrate.

„Ce caută turistul în Sarichioi? În general caută tradițiile și obiceiurile. Găsește Satul Florilor, așa cum e denumit Sarichioi. Găsește curățenie, găsește liniște și găsește obiceiuri și tradiții pe care le-am păstrat de vreo 300 de ani și care au păstrat această comunitate unită”, a mai spus el.

Iar la doar câțiva kilometri, peisajul se schimbă. De la apă și bărci, drumul urcă spre unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale Dobrogei. ridicată pe un deal de calcar care domină lacurile Razelm și Babadag, Cetatea Enisala rămâne unul dintre reperele istorice ale nordului Dobrogei. De aici era supravegheată, pe vremuri, o zonă importantă pentru circulația oamenilor și a mărfurilor, într-o perioadă în care actualul complex lagunar avea o legătură mult mai directă cu Marea Neagră.

„Ce-i aduce pe turiști către această cetate? Ce le place, de fapt, la Cetatea Enisala? Cred că, mai întâi, peisajul. Peisajul este fantastic, l-ați văzut și dumneavoastră, și apoi istoria locului, o istorie extrem de bogată, care începe undeva în neolitic, undeva la 6.000 de ani înainte de Hristos, și continuă și în zilele noastre. Cetatea, în sine, ocupă un loc de unde se poate vedea o suprafață foarte mare și trebuie să ne gândim din perspectiva peisajului, pentru că peisajul s-a schimbat foarte mult în ultimele mii de ani”, a spus Sorin Ailincăi, istoric.

Astăzi, zidurile nu mai au rolul de apărare de odinioară, dar poziția cetății continuă să fie principalul ei atu. De sus se deschide panorama asupra unei Dobroge diferite: lacuri, dealuri, sate și întinderi de stuf care se pierd spre orizont.

Sarichioi și Enisala spun, de fapt, două povești ale aceluiași loc. Una se trăiește pe apă, printre pescari și bărci, cealaltă printre zidurile unei cetăți vechi de secole. Împreună, transformă această parte a județului Tulcea într-o destinație în care natura, istoria și comunitățile locale se completează.