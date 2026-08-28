Spectacolul Deltei, în cel mai estic oraș al României: Sulina, locul în care Dunărea întâlnește Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 19:58 28 Aug 2026 Modificat la 19:58 28 Aug 2026

Sulina își atrage turiștii cu gastronomia locală, clădirile istorice și plaja sălbatică / foto: Colaj Getty Images

Pentru a ajunge la Sulina, trebuie să călătorești aproape 2 ore pe apă din Tulcea. Aceasta este prima parte a experienței. Canalele Deltei te duc într-un oraș cu o istorie surprinzătoare, un fost port cosmopolit în care s-au întâlnit comunități și culturi din toată Europa. Astăzi, Sulina își atrage turiștii cu gastronomia locală, clădirile istorice și plaja sălbatică, toate adunate într-un loc special în care Dunărea și Marea Neagră se întâlnesc.

După aproape 2 ore de mers pe apă de la Tulcea, printre canale, stuf și întinderi de apă nesfârșite, privirea începe să deslușească Sulina. Acolo nu poți ajunge pe șosea.

Suntem în cel mai estic oraș al României. Coborâm la mal și suntem întâmpinați cu gustări tradiționale, așa cum se întâmplă de generații în comunitățile Deltei.

Mâncărurile cu pește sunt parte din identitatea locului. Pentru turiști se pregătește ciorba de pește la ceaun, cu ingrediente simple

„Ciorba de pește, storceacu, ostropelul de somn, piftelele din pește.

Toată lumea știe despre plachie, știe despre saramură, fiecare etnie cu propria rețetă”, a declarat Dragoș Ioniță, directorul AZL Sulina.

Dar Sulina nu înseamnă doar Delta pe care o descoperim astăzi. Aici, la capătul Dunării, a existat cândva o lume cosmopolită, în care se întâlneau marinari, comercianți și reprezentanți ai marilor puteri europene.

„Aici este o pagină originală de ziar din 1861, cu inaugurarea primelor diguri construite de Comisia Europeană a Dunării”, a declarat Gheorghe Comârzan, urmașul unei familii vechi din Sulina.

Palatul Comisiei Europene a Dunării a rămas una dintre mărturiile acelei perioade. Pe străzi se auzeau limbi diferite și ajungeau vestimentații și obiceiuri din marile orașe europene.

În vechiul cimitir, cunoscut de turiști drept Cimitirul Piraților, au fost înmormântați oameni de naționalități și religii diferite, care au ajuns cândva aici cu navele.

Din oraș, drumul ne duce apoi către mare.

„Suntem în cel mai estic punct al României, pe plaja din Sulina.

Aici găsim cel mai fin nisip de pe întreg litoralul românesc”, a transmis Cătălina Smereca, reporter Antena 3 CNN.

Seara, faleza din Sulina se umple de oameni, muzică și dans.

Oameni de peste tot care sosesc aici pe apă să se bucure de un peisaj încântător, să mănânce pește după rețetele Deltei și să descopere poveștile vechilor clădiri.