Cetatea Halmyris de la Murighiol: Locul în care istoria Imperiului Roman se întâlneşte cu începuturile creştinismului în Dobrogea

Imagine din situl arheologic al Cetatii Halmyris din judetul Tulcea. Foto: Agerpres

Aproape de Murighiol, trecutul prinde viață printre zidurile vechii ale Cetății Halmyris, un loc care păstrează urmele unei istorii de aproape două mii de ani. Aici, ruinele vorbesc despre romani, despre începuturile creștinismului și despre rolul important pe care cetatea l-a avut la gurile Dunării. Astăzi, Halmyris este un loc în care istoria se întâlnește cu peisajul Deltei și o oprire care merită descoperită de cei care ajung în Tulcea.

La câțiva kilometri de Murighiol, în apropierea brațului Sfântu Gheorghe, ruinele Cetății Halmyris spun povestea unui loc care, în urmă cu peste 1.500 de ani, era o fortăreaţă cu rol esenţial în apărarea Dobrogei.

Cu o poziţie strategică la gurile Dunării, cetatea nu a fost doar o fortificaţie militară, ci a ajuns mai târziu şi centru episcopal.

„Cetatea romană de la Murighiol, Halmyris, pe malul mării, este deosebită și importantă din mai multe puncte de vedere. Suntem din nou cel mai estic punct al graniței fortificate a Imperiului Roman, care pornește de undeva din Olanda și se termină, iată, la Halmyris.

Este un reper important nu doar istoric, pentru că este unul dintre punctele importante ale Limesului roman, dar și locul din care provin cele mai vechi exemple concrete documentate privind începuturile creștinismului în actualul teritoriu al României”, a explicat Iulian Vizauer, director executiv la Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea.

Astăzi, zidurile, porțile și obiectele scoase la lumină de arheologi îi ajută pe vizitatori să descopere, pas cu pas, cum arăta cetatea și cum se trăia aici în urmă cu aproape două mii de ani. Dar ruinele păstrează încă multe mistere.

„Pietrele acestea sunt aduse de la Babadag acum 2.000 de ani, fiindcă nu exista rocă calcaroasă care să fie lucrată ușor. Uitați ce puteau să facă: le dădeau și modele”, a spus Lazăr Ștefan, supraveghetorul cetății.

Arheologii au făcut aici o descoperire spectaculoasă: au găsit moaştele lui Epictet şi Astion, cei mai vechi martiri creştini atestaţi documentar pe teritoriul României.

„Aici este cripta unde au fost descoperite moaștele și a fost acoperită pentru că majoritatea vizitatorilor veneau și încercau să ia o pietricică, pentru că îi ajută la sănătate. Ei sunt cei doi sfinți care au adus creștinismul pe meleagurile noastre. Au ajuns din estul Europei și au propovăduit cuvântul Domnului în zona noastră”, a explicat Lazăr Ștefan.

Delta ne oferă multe. De asta este rezervație UNESCO, are un caracter deosebit, este a treia din Europa și este cunoscută pe tot mapamondul”, a adăugat Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

La Murighiol, înainte ca drumul să continue spre Delta Dunării, istoria rămâne scrisă în piatră, între zidurile vechii cetăți Halmyris. Un loc în care istoria Imperiului Roman se întâlneşte cu începuturile creştinismului în Dobrogea.