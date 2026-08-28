Spectacolul Dunării, la Tulcea. Faleza Ivan Patzaichin este locul preferat al localnicilor și turiștilor

Faleza Ivan Patzaichin a fost transformată într-un spațiu în care oamenii vin să se plimbe / foto: Antena 3 CNN

La Tulcea, Dunărea face parte din viața orașului. Faleza Ivan Patzaichin a fost transformată într-un spațiu în care oamenii vin să se plimbe, să se relaxeze și să se bucure de priveliștea oferită de fluviu.

De-a lungul apei au apărut zone de promenadă, spații de relaxare, puncte de belvedere și locuri dedicate evenimentelor.

„Faleza este un loc iubit și preferat de tulceni și execuția ei și realizarea a fost făcută datorită inițiativei pe care cetățenii au avut-o la un moment dat și a dorinței exprimate de locuitorii județului Tulcea, pentru că este locul pe care mulți dintre tulceni l-au văzut, au crescut odată cu această faleză și multe amintiri ale lor se leagă de această faleză. Într-o parte a falezei avem și memoria lui Ivan Patzaichin, un loc pe care turiștii n-ar trebui să ezite să-l viziteze pentru că se leagă de istoria și memoria marelui nostru campion”, a declarat Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

Faleza și clădirile din Tulcea dau orașului un aer special, mai viu și mai primitor atât pentru localnici, cât și pentru turiștii care ajung aici înainte de a pleca spre Delta Dunării.

„În topul preferințelor sunt muzeele. Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Muzeul de Istorie și Arheologie din Dealu Monumentului, Muzeul de Istorie Naturală.

De asemenea, Acvariu, care este o construcție recentă”, a declarat Iulian Vizauer, director executiv la Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea.

Dar Tulcea nu se descoperă doar privind spre Dunăre. Orașul are propriul său ritm cu locuri și povești care se leagă de oamenii care au trăit aici și de comunitățile care i-au construit identitatea. Iar când se lasă seara, faleza devine punctul în care toate acestea prind viață, oamenii ies la plimbare, muzica se aude de pe mal, iar spectacolele aduc împreună localnici și turiști.

„Tulcea este unul dintre județele de top în turismul românesc. Este județul cu o ofertă extraordinară”, a mai adăugat Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

Odată cu lăsarea serii, luminile scânteiază pe ape și totul e învălui de o atmosferă de vacanță.

Copiii dansează, muzica se aude peste Dunăre, iar oamenii se opresc să privească, să stea împreună și să se bucure de natură. Locul prin care până nu de mult oamenii treceau în grabă spre Deltă, a devenit acum o destinație în sine, în care oamenii aleg să rămână ca să se relaxeze și să-i admire frumusețea.