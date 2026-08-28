Sfântu Gheorghe, un sat între ape: Locul în care Dunărea întâlnește Marea Neagră

Imagine din satul Sfantu Gheorghe, una din comunitatile izolate ale Deltei Dunarii. Foto: Agerpres

La Sfântu Gheorghe, drumul spre mare începe pe apă, printre canalele Deltei, și continuă pe ulițele de nisip ale satului, acolo unde timpul pare să curgă după un alt ritm. Aici, plaja sălbatică, pescuitul, gastronomia și tradițiile locului se întâlnesc într-o experiență pe care turiștii o descoperă pas cu pas, de la o plimbare cu barca până la o masă cu pește proaspăt. Între Dunăre și Marea Neagră, Sfântu Gheorghe rămâne un loc în care turismul crește fără să șteargă identitatea comunității şi o transformă în cea mai frumoasă poveste a locului.

Înainte să ajungem pe ulițele din Sfântu Gheorghe, facem un ocol pe apă. Pornim cu barca pe canalele din apropierea satului, într-un traseu care ne poartă prin inima Deltei, departe de agitație și de drumurile obișnuite. Aici, apa devine primul nostru ghid, iar fiecare cot al canalului deschide o altă imagine a locului.

Printre stuf și întinderi de apă, ghizii îi conduc pe turiști prin locurile care păstrează poveștile Deltei. De la vechiul far până la ciulinii de apă întâlniți de-a lungul traseului, fiecare loc are o poveste, spusă de cei care cunosc și trăiesc Delta zi de zi.

„Insula Sacalin este foarte cunoscută pentru că este un mediu cu biodiversitate crescută, care, sigur, găzduiește la rândul ei tot felul de animale și, mai ales, păsări, aproximativ la 30 de specii.”, a spus Răzvan Crimschi, ghid turistic.

De aici, drumul ne poartă spre insula apărută în ultimii ani, aproape de locul în care Dunărea întâlnește Marea Neagră, un peisaj care se schimbă odată cu apele. Ne întoarcem apoi în Sfântu Gheorghe, lăsăm barca la mal și continuăm cu căruța, prin nisipul de pe ulițele satului. Fără trafic și fără agitația stațiunilor, aici timpul pare să curgă după propriul lui ritm.

La Sfântu Gheorghe, plaja este doar începutul poveștii. Turiștii descoperă aici un sat cu tradiții, oameni și un fel de viață care a rămas strâns legat de apă și de Delta din jur.

Din sat, drumul prin nisip ajunge la plaja de la Sfântu Gheorghe, întinsă la capătul Deltei, acolo unde Dunărea se întâlnește cu Marea Neagră. Departe de aglomerația litoralului, locul își păstrează liniștea, iar experiența nu se oprește la plajă. În Sfântu Gheorghe, și gustul Deltei face parte din vacanță: peștele proaspăt ajunge pe plite, iar preparatele pescărești sunt nelipsite de pe mesele turiștilor.

„Este singura plajă virgină încă din Delta Dunării, în care turistul pleacă din locul de cazare în picioarele goale până la plajă și e minunat”, a spus Alin Ionescu, administratorul unui restaurant.

Pentru oamenii din Sfântu Gheorghe, toate aceste lucruri: Delta, plaja, mâncarea și tradițiile, înseamnă mai mult decât o experiență pentru turiști. Sunt parte din viața satului și, în același timp, dintr-un turism care aduce aici, în fiecare sezon, oameni din toate colțurile țării.

„Turiștii care vin pot vedea plaja și povestea localnicilor, care le povestesc din trăirile lor. Pot să vadă rezervația cu păsări. Le place cel mai mult primirea locuitorilor, căldura lor, dar și mâncărurile din pește”, a spus Claudiu Dragoș Cladiade, primarul Sfântului Gheorghe.

Între Dunăre și Marea Neagră, Sfântu Gheorghe își păstrează farmecul tocmai prin lucrurile care îl fac diferit: canalele Deltei, ulițele de nisip, pescuitul și tradițiile duse mai departe de oamenii locului. Aici, turismul nu a schimbat satul, ci i-a făcut povestea și mai cunoscută.