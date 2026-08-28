În inima Deltei, pe urmele lui Ivan Patzaichin. Mila 23, satul legendarului campion român la canoe şi poveşti de pe apă. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Când lăsăm în urmă Tulcea, ca să mergem în Deltă, peisajul se schimbă treptat: canalele țin loc de drumuri, iar stuful se întinde până la orizont. Ajungem în sate în care tradițiile și poveștile se păstrează de generații. De la Mila 23, locul în care s-a născut marele campion Ivan Patzaichin, până la Crișan, una dintre porțile către cele mai sălbatice zone ale Deltei Dunării, descoperim locuri în care natura, tradiția și turismul alcătuiesc un teritoriu de poveste.

Drumul spre inima Deltei începe mereu pe apă. Lăsăm în urmă Tulcea și, kilometru după kilometru, privirea se începe să se relaxeze pe întinderile sclipitoare de apă. Încep să se ivească satele Deltei, fiecare cu farmecul lui, cu povești și oameni care trăiesc în ritmul naturii.

Prima oprire este la Mila 23, în satul în care s-a născut Ivan Patzaichin. Un loc pe care campionul român l-a purtat în inimă peste tot. Aici, pe ape, a început drumul care avea să-l ducă spre cele mai înalte performanţe ale sportului mondial. Fiica lui Ivan Patzaichin ne împărtăşeşte istoria obiectelor păstrate de familie.

"Suntem în curtea Muzeului Ivan Patzaichin. Aici este replicată, o zonă de bucătărie tipic lipovenească, sunt obiecte cuelese din sat, nu au fost neapărat în casa tatălui meu. Icoana este un obiect care a aparţinut familiei şi care, atunci când nu a mai fost nimeni în casă, tata a păstrat-o, şi a stat în Bucuresti o vreme. Iar după ce am inaugrat muzeul, am considerat că aici este locul ei, în muzeu ", a povestit Ivona Patzaichin, fiica renumitului canoist român, pentru Antena 3 CNN.

Muzeul Ivan Patzaichin păstrează vie memoria marelui campion și adună, între zidurile sale, momente importante din viața și cariera lui. Dincolo de medalii și fotografii, locul spune povestea omului care a rămas, până la capăt, legat de Delta copilăriei.

"Venea doar în vacanţe aici. Sunt interesaţi, într-adevăr, de lucrurile care se află în turn – atât de medaliile olimpice şi mondiale, pe are le găsesc în tezaur, de pagaia ruptă, cât şi de toate celelalte obiecte şi ilustratii din turn. Turnul este pe niveluri diferite: începe cu perioada copilăriei şi, în ultima parte, cea de antreprenor şi ultimul este un Belle View – este locul cel mai aproape de Ivan", a mai explicat fata canoistului român de legendă, cu cinci prezențe la Jocurile Olimpice, unde a cucerit 7 medalii: 4 de aur şi 3 de argint.

De sus, din turn, Mila 23 se vede în toată frumusețea ei: cu casele ei răsfirate, cu întinderi de ape și stuf cât vezi cu ochii. Pentru turiștii care ajung aici, drumul pe apă e prima etapă a aventurii. Satul le dezvăluie apoi o Delta autentică, în care viața oamenilor se desfășoară încă în ritmul naturii.

"Caută liniște, caută plimbările, să intre în natură, mesele tradiționale la punctele gastronomice locale sau la restaurantele pe care le avem în comună și sunt foarte mulți turiști care vin, partea de ornitologie: să vadă păsările, să vadă, să vadă natura", a declarat Silviu Rahău, primarul comunei Crişan, judeţul Tulcea, pentru Antena 3 CNN.

Ne întoarcem apoi pe apă şi ne continuăm călătoria spre Crişan – un important punct de plecare pentru cei care vor să descopere Delta Dunării.

"Avem Mila 23, unde se poate vizita Muzeul Ivan Patzaichin, în biserica pe rit vechi și satul care este puțin atipic – e un sat de Deltă, populat de ruși lipoveni, după care, la Crișan, e o salbă de lacuri... Avem la Caraorman (n.r.: un sat din comuna Crişan) – Pădurea Caraorman, care este mult mai sălbatică și mult mai autohtonă", a mai spus Silviu Rahău, primarul comunei Crişan, judeţul Tulcea.

Turismul aici e mai mult decât o evadare în natură. Experienţa vine cu gustul mâncărurilor pescărești, cu privelişti încântătoare și călătorii cu barca. Este locul în care turiștii nu doar privesc Delta, ci o ajung să o înţeleagă şi să trăiască în ritmul ei.