Peter Magyar îi critică pe cei care sărbătoresc victoria AfD: „Aceiași oameni vedeau în Trump o armă. Apoi a intervenit realitatea”

Peter Magyar și Friedrich Merz fac declarații la o conferință de presă de la Berlin din iunie 2026. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, i-a criticat pe cei care sărbătoresc „cu entuziasm” victoria partidului de extremă dreapta AfD din Germania. Prim-ministrul de la Budapesta a declarat că cei care se bucură acum de rezultatul acestui scrutin sunt aceiași oameni care au sărbătorit și victoria lui Donald Trump în Statele Unite. „Apoi a intervenit realitatea”, a adăugat Magyar.

Peter Magyar a scris o postare scurtă pe rețelele sociale după victoria AfD de la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Premierul ungar l-a criticat, voalat, pe Victor Orban pentru că a sărbătorit rezultatul acestui scrutin, amintindu-i că nici cu Donald Trump aliat nu a câștigat alegerile din aprilie, relatează Index.

„Văd mulți oameni sărbătorind cu entuziasm rezultatele alegerilor regionale din Germania. Totuși, nu cu mult timp în urmă, aceiași oameni vedeau în victoria președintelui Trump o armă miraculoasă. Apoi a intervenit realitatea: în Ungaria, ungurii sunt cei care decid”, a scris Magyar luni pe pagina sa de Facebook.

Donald Tusk e șocat, Viktor Orban sărbătorește

Liderii populiști și de dreapta din întreaga Europă au felicitat AfD pentru victoria obținută, în timp ce stânga germană a subliniat importanța unui nou început.

Viktor Orbán a fost printre cei care și-au exprimat bucuria față de victoria AfD, numind evenimentul „o noapte uriașă pentru Germania și Europa” într-o postare pe rețelele sociale. Fostul premier al Ungariei i-a felicitat pe Alice Weidel, pe Ulrich Siegmund și întreaga formațiune AfD.

Premierul polonez Donald Tusk, pe de altă parte, și-a exprimat șocul și a spus că în Polonia doar „idioții sau trădătorii” se bucură de succesul AfD.

AfD a obţinut 43,8% din voturile din Saxonia-Anhalt, cel mai bun rezultat de până acum al partidului într-un scrutin regional, în timp ce Uniunea Creştin Democrată (CDU) a lui Merz a obţinut doar 17,2% din voturi.