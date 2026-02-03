Arabia Saudită a deschis un parc de distracții record: Six Flags Qiddiya City are cel mai lung și cel mai înalt roller coaster din lume

03 Feb 2026

Six Flags Qiddiya City, noul parc de distracții inaugurat în Arabia Saudită. Sursa foto: Hepta

Un nou parc de distracții de mari dimensiuni a fost inaugurat în Arabia Saudită, lângă Riad, ca parte a strategiei țării de a deveni un important pol turistic mondial, pe fondul scăderii cererii pentru petrol. Noul Six Flags Qiddiya City găzduiește cel mai lung, cel mai rapid și cel mai înalt roller coaster din lume.

Atracția, denumită The Falcon’s Flight, atinge o viteză maximă de 250 km/h și ajunge la o înălțime de 195 de metri, iar traseul de 4.325 de metri este parcurs în doar trei minute.

Parcul este situat în Munții Tuwaiq, la aproximativ 40 de minute de capitala Riad.

Cât costă un bilet de intrare în Six Flags Qiddiya City

Parcul include și zone de divertisment cu experiențe sportive și culturale descrise drept „nemaivăzute până acum”.

Proiectul face parte din Vision 2030, lansat în 2016 de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, care urmărește diversificarea economiei dependente de petrol, modernizarea societății și îmbunătățirea calității vieții. Alte proiecte majore includ resorturile dezvoltate sub numele NEOM.

Six Flags Qiddiya City oferă 28 de atracții și instalații. Pe lângă The Falcon’s Flight, parcul include Iron Rattler, considerat cel mai înalt roller coaster de tip „tilt” din lume, și Spitfire, cel mai înalt roller coaster cu inversiuni. De asemenea, există 18 atracții special concepute pentru familii și copii.

Parcul și-a deschis oficial porțile pe 1 ianuarie, cu prețuri ale biletelor de la 85 de dolari pentru adulți și 70 de dolari pentru copii, în timp ce copiii sub patru ani au acces gratuit.