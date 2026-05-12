Scandal în Marea Britanie după ce un consilier de la Partidul Verde a condus un Lamborghini: “Consumul de combustibil e dublu”

2 minute de citit Publicat la 11:13 12 Mai 2026 Modificat la 11:13 12 Mai 2026

Khan a fost unul dintre cei 587 de consilieri Verzi care au câștigat locuri în consiliu la alegerile locale de joi. FOTO: Captură video/ Instagram/ baggy.khan

Un consilier de la Partidul Verde din Marea britanie a fost criticat după ce a postat un videoclip în care conducea un bolid Lamborghini la doar câteva zile după ce a fost ales, scrie The Telegraph.

Baggy Khan, în vârstă de 25 de ani, care a fost ales joi în consiliul local din Bolton, a distribuit imagini în care sosea la o nuntă într-un Lamborghini Huracán Spyder portocaliu în weekend.

Criticii au spus că este “ironic” faptul că a condus vehiculul, care consumă de peste două ori mai mult combustibil decât o mașină medie, având în vedere planurile Verzilor de a elimina mașinile pe benzină și motorină de pe șosele.

Răspunzând la un astfel de comentariu de pe rețelele de socializare, Khan a spus: „Cine a spus că consilierii nu pot conduce mașini în felul ăsta?”

Khan a fost unul dintre cei 587 de consilieri Verzi care au câștigat locuri în consiliu la alegerile locale de joi, partidul înregistrând câștiguri semnificative în Marea Britanie.

Sub conducerea lui Zack Polanski, partidul s-a confruntat cu acuzații de renunțare la rădăcinile sale ecologiste în favoarea politicii identitare și de folosire a problemei din Gaza pentru a obține sprijinul comunității musulmane.

Khan, care a fost ales în circumscripția Halliwell a consiliului din Greater Manchester cu 1.752 de voturi, a menționat frecvent Gaza în timpul campaniei sale electorale, dar a ignorat în mare măsură politicile de mediu.

Conturile sale de socializare sunt pline de postări care prezintă mașini scumpe, inclusiv un Mercedes cu un număr de înmatriculare personalizat.

Se crede că Lamborghini-ul pe care a fost filmat în weekend este un vehicul închiriat. A fost văzut sosind la un eveniment alături de alte zeci de mașini de lux.

Partidul Verde a propus o serie de politici restrictive, inclusiv apeluri pentru a pune capăt vânzării de vehicule noi pe benzină și motorină până în 2027 și utilizarea lor completă până în 2035.

Partidul dorește, de asemenea, să reducă limitele de viteză pe autostrăzi la 90 km/h, să crească taxele pentru autovehicule, să reducă numărul de locuri de parcare și să oblige șoferii să facă teste la fiecare cinci ani.

Nadim Muslim, liderul conservatorilor din consiliul Bolton, a declarat că campania electorală locală a partidului a fost „concentrată mai mult pe Palestina decât pe Planetă”.

El a declarat pentru The Telegraph: „Cred că acum este clar pentru orice alegător că mediul înconjurător se află în spatele priorităților Partidului Verde.

Khan se descrie drept antreprenor și contribuie la conducerea mai multor afaceri, inclusiv o firmă de recrutare, o companie de logistică și transport și un furnizor de suplimente de vitamine.