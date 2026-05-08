Keir Starmer, sub presiune: Mai mulți parlamentari laburiști îi cer demisia după dezastrul de la alegerile locale

Mai mulți membri importanți ai Partidului Laburist au deplâns rezultatul și i-au cerut lui Keir Starmer să facă un pas în spate. FOTO: Hepta

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a insistat vineri că nu va demisiona după alegerile locale dezastruase pentru laburiști, în urma cărora partidul guvernamental a suferit pierderi mari, iar Reform UK, de extremă dreapta, a înregistrat câștiguri majore, potrivit The Washington Post.

Mai mulți membri importanți ai Partidului Laburist au deplâns rezultatul și i-au cerut lui Keir Starmer să facă un pas în spate, în condițiile în care alegerile locale și regionale au fost văzute pe scară largă ca un referendum neoficial asupra mandatului lui Starmer, a cărui popularitate a scăzut vertiginos de când conduce Partidul Laburist.

Printre aceștia se numără și veteranul deputat laburist Andy McDonald, care a spus că Partidul Laburist trebuie să își schimbe complet direcția, potrivit Sky News.

Mai mulți lideri laburiști îi cer lui Starmer să demisioneze

„Aceste rezultate sunt dezastruoase pentru laburiști. Alegătorii resping oferta partidului. Avem nevoie de o schimbare de lider legată de o schimbare de politică - pentru o viziune economică radicală, cu venituri mai bune și un nivel de trai mai ridicat”, a spus McDonald.

Colega sa de stânga, Paula Barker, a ieșit, de asemenea, public pentru a cere să se stabilească un curs pentru o schimbare de lider.

Deputatul de Liverpool Wavertree a scris pe X că alegătorii se simt „abandonați” de laburiști și „deconectați de conducerea noastră”.

„Nu ne putem permite să fim tăcuți, defensivi sau prinși într-o bulă de la Westminster. Acum trebuie să existe o reflecție serioasă asupra modului în care partidul nostru este condus și organizat. Trebuie să convenim asupra unui calendar clar pentru schimbare și să realizăm o tranziție ordonată printr-un concurs deschis și transparent.”

Deputatul laburist din Liverpool, Ian Byrne, spune că Sir Keir Starmer „trebuie tras la răspundere pentru acest dezastru electoral”.

El s-a alăturat unei liste tot mai mari de parlamentari laburiști care cer public demisia lui Starmer.

Deputatul spune că nu crede că situația va fi „rezolvată printr-un alt discurs, o altă resetare sau o altă remaniere”, deoarece „problemele sunt mult mai profunde”.

Byrne, care a fost suspendat anterior din Partidul Laburist, spune că laburiștii „au pierdut legătura cu oamenii clasei muncitoare și cu comunitățile pentru care a fost creat să le reprezinte”.

El spune că partidul nu reușește să abordeze criza costului vieții și că baza sa „s-a prăbușit”.

Un grupul laburist susținut de Andy Burnham solicită de asemenea o „tranziție ordonată” către un noul prim-ministru. Mainstream, rețeaua laburistă de stânga moderată, a declarat că este „din ce în ce mai puțin probabil ca actuala conducere a partidului nostru să ne ducă la alegerile generale din 2029”.

Grupul, care este susținut de potențialul candidat la conducere Andy Burnham, spune că, dacă acesta este cazul, „trebuie să existe o tranziție ordonată și o dezbatere cu adevărat deschisă și democratică despre cine și ce urmează”.

Într-o declarație a consiliului lor interimar, aceștia spun că „membrii obișnuiți ai Partidului Laburist și candidații harnici plătesc prețul suprem pentru o criză pe care nu au creat-o”.

„Această criză este punctul culminant al unui experiment politic eșuat la vârful Partidului Laburist care a pus controlul, centralizarea și avantajul facțional înaintea principiilor fondatoare ale mișcării noastre”, spun ei.

Aceștia cer ca partidul „să urmeze o cale diferită” care „trebuie să pună capăt crizei costului vieții... să asigure că toate comunitățile se bucură de putere și prosperitate și să respingă extracțiile, distrugerea mediului și inegalitatea instigate de acordul nostru politic și economic defectat”.

Ei spun că partidul trebuie, de asemenea, să realizeze „promisiunea Partidului Laburist de a fi o biserică largă”.

Avertismentul transmis de primarul Londrei

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a descris rezultatele alegerilor ca fiind „ dezamăgitoare pentru Partidul Laburist”.

El a avertizat că, deși alegerile de la jumătatea mandatului au fost adesea dificile pentru partidul de guvernământ, „de data asta e diferit”.

Khan a spus: „Aceste rezultate vorbesc despre o deziluzie și o fracturare profundă în politica noastră, care nu poate fi minimalizată, manipulată sau respinsă”.

El a spus că Partidul Laburist a dus la o hemoragie de voturi în principal către Verzi, iar oamenii din orașul său au fost „frustrați de ritmul lent al schimbării”.

El a continuat spunând: „Fără o schimbare de curs și o accelerare a rezultatelor, amenințarea la adresa Partidului Laburist este existențială. Riscăm să se repete la Londra, Țara Galilor și în toată Anglia ceea ce s-a întâmplat în Scoția, unde încă nu ne-am revenit.”

Alegătorii britanici au devenit nerăbdători să vadă creșterea economică și schimbările dramatice după 14 ani de guvernare conservatoare, iar mulți parlamentari laburiști au devenit disperați din cauza eșecului guvernului de a obține rezultate.

Victorii majore pentru Reform UK

Reform UK, condus de liderul naționalist Nigel Farage, a câștigat sute de locuri în consiliile locale în zonele muncitoare din nordul Angliei, cum ar fi Sunderland, care au fost bastioane ale Partidului Laburist timp de decenii, și a obținut, de asemenea, câștiguri față de conservatori în zone precum comitatul Essex, la est de Londra.

Reform, care a candidat pe baza unui mesaj anti-sistem și anti-imigrație, a avut rezultate deosebit de bune în zonele care au susținut ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană în votul istoric pentru Brexit din 2016.

Farage a declarat că rezultatele din Anglia, precum și cele din Scoția și Țara Galilor, unde au avut loc alegeri pentru parlamentele lor semi-autonome, au marcat o „schimbare istorică în politica britanică”.

Partidul Laburist a pierdut, de asemenea, teren în fața Partidului Verde, a cărui popularitate a crescut sub conducerea liderului auto-descris „eco-populist”, Zack Polanski.

Verzii au învins Partidul Laburist pentru a câștiga cursa pentru funcția de primar în cartierul londonez Hackney și au câștigat sute de locuri în consilii în centre urbane, inclusiv în Londra și Manchester, precum și în orașe universitare, cum ar fi Cambridge.

Prim-ministrul Keir Starmer a ieșit slăbit în urma rezultatelor dezastruoase ale Partidului Laburist, la alegerile locale de joi. Partidul său a ocupat doar locul patru în Țara Galilor, un bastion laburist vechi de un secol, în timp ce marele câștigător, Reform UK, a câștigat o poziție puternică la nivel local.

Consacrarea partidului de extremă dreapta Reform UK și prăbușirea Partidului Laburist, inclusiv în bastionele sale din nordul Angliei și Țării Galilor, unde câștigase toate alegerile timp de un secol, au reprezentat primul test major de la alegerile generale din iulie 2024, care au dus la revenirea laburiștilor la putere.

Mai multe alegeri au avut loc simultan, iar rezultatele nu erau încă definitive vineri după-amiază, 8 mai. Peste 5.000 de locuri în consiliile locale erau disponibile în Anglia, în cadrul a 136 de autorități locale.

În Scoția, alegerile urmau să reînnoiască parlamentul regional din Edinburgh, care are puteri legislative foarte largi. În Țara Galilor, alegătorii alegeau, de asemenea, un nou parlament regional (Senedd), cu avantajul suplimentar al unei reforme semnificative: numărul membrilor a crescut de la 60 la 96 datorită unui sistem de vot complet proporțional.

Până la sfârșitul zilei de vineri, Partidul Laburist pierduse deja sute de oficiali aleși și controlul asupra unor comunități emblematice, precum Hartlepool, unul dintre cele mai defavorizate orașe din nord-estul Angliei, sau Tameside, un alt bastion tradițional laburist, în nord-vestul țării, unde majoritatea locurilor din consiliu au fost câștigate de Reform UK.