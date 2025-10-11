Lupta lui Joe Biden împotriva cancerului intră într-o nouă fază. Ce decizie a luat echipa medicală

Fostul președinte american Joe Biden trece printr-o nouă fază de tratament pentru o formă agresivă de cancer diagnosticată în luna mai. Biden este în prezent supus radioterapiei și tratamentului hormonal, potrivit purtătorului de cuvânt al fostului președinte, citat de NBC News.

Echipa medicală care îl îngrijește pe Biden a decis ca fostul președinte să înceapă radioterapia, etapă care marchează un nou punct în îngrijirea fostului președinte, care ar fi luat deja medicamente hormonale.

Luna trecută, Biden, în vârstă de 82 de ani, a fost supus și unui tratament pentru cancerul de piele, cunoscut sub numele de operație Mohs. Un bandaj mare pe frunte era vizibil în aparițiile publice de atunci.

În urma acestei proceduri, medicul său a scris într-o notă că „tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și că „nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

Afecțiunea lui Biden să, nediagnosticată ani de zile

Fostul președinte a anunțat în luna mai că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată care deja avea metastazase la oase.

La acea vreme, mai mulți oncologi au declarat pentru presa amerciană că, având în vedere natura cancerului său și faptul că acesta deja metastazase, era posibil ca afecțiunea lui Biden să fi rămas nediagnosticată ani de zile.

Bărbații de vârsta lui nu sunt de obicei testați pentru cancerul de prostată, Societatea Americană de Cancer recomandând ca bărbații cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani să fie testați la fiecare doi ani. Nu este clar dacă Biden a fost testat pentru cancerul de prostată în timpul ultimului său examen medical în funcție, care a avut loc anul trecut.

Se spune că fostul președinte, care împlinește 83 de ani luna viitoare, „se simte bine”.

În 2023, în timp ce era încă în funcție, lui Biden i s-a îndepărtat o leziune a pielii în timpul unui examen fizic de rutină, care ulterior s-a dovedit a fi canceroasă. Un medic de la acea vreme a spus că nu este necesar niciun tratament suplimentar.

Biden a părăsit Casa Albă în ianuarie, la doar câteva luni după ce și-a suspendat campania de realegere de anul trecut, susținând-o în schimb pe vicepreședinta sa, Kamala Harris, pentru realegere.

Campania sa de realegere și ultimele luni ale președinției sale au fost marcate de acuzații conform cărora era prea în vârstă pentru a candida din nou și că nu era apt din punct de vedere mintal. Fostul președinte și familia sa au negat în repetate rânduri aceste afirmații.