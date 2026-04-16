Niște români cumpărau bilete de avion ieftine în Italia ca să poată intra în duty-free și să fure parfumuri

Trei români au fost arestați în Italia după ce au furat mai multe parfumuri din magazinele duty-free din Aeroportul Galileo Galilei din Pisa, printr-o metodă ingenioasă. Mai exact, cei trei își cumpărau bilete de avion ieftine doar ca să aibă acces la acele magazine și să fure.

Potrivit Pisa Today, românii au fost prinși cu parfumuri furate în valoare de aproape 5.000 de euro, însă există suspiciunea că au aplicat metoda de mai multe ori.

Cei trei români, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, au fost prinși după ce polițiștii au corelat datele din listele de pasageri și au verificat acțiunea prin intermediul imaginilor de supraveghere, reușind să identifice presupușii responsabili și să reconstituie modul de operare.

Din informațiile disponibile, nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru: aceiași indivizi sunt suspectați că au acționat și în alte aeroporturi din Italia, motiv pentru care verificările continuă pentru a stabili probabilitatea unor furturi la comandă.

Potrivit reconstituirii făcute de Garda de Finanțe, românii cumpărau bilete de avion la tarife promoționale, cu scopul exclusiv de a avea acces în zona de plecări a aeroportului. Imediat după controlul bagajelor, mergeau în magazine pentru a fura produsele expuse pe rafturi, pe care le ascundeau în bagajele de mână, după care plecau din aeroport fără să folosească, de fapt, biletele și să se îmbarce.

În cazul din Pisa, polițiștii, monitorizând deplasările celor trei indivizi în sala de plecări, au constatat o clară împărțire a rolurilor între cel care fura efectiv parfumurile și cel care avea rol de „pândă”. Ofițerii au intervenit imediat ce indivizii au ieșit din duty-free, oprindu-i, iar la controlul bagajelor au găsit bunurile furate.

Cei trei au fost arestați în flagrant pentru furt calificat în grup, iar procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Tribunalul din Pisa i-a trimis în judecată prin procedură de urgență.

În total, au fost confiscate 32 de cutii de parfum aparținând unor mărci cunoscute precum Bulgari, Armani, Chanel și Givenchy, în valoare comercială totală de aproximativ 4.500 de euro, precum și bagajele folosite pentru transportul mărfii și dispozitivele telefonice utilizate de suspecți.