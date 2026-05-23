Inteligența artificială se apropie de un punct SF. Șeful Anthropic susține că evoluția ar trebui încetinită

2 minute de citit Publicat la 23:45 23 Mai 2026 Modificat la 23:46 23 Mai 2026

Inteligența artificială va ajunge foarte curând să participe direct la descoperiri științifice majore, iar impactul asupra societății va fi uriaș. Este avertismentul lansat de Jack Clark, cofondator al Anthropic, una dintre cele mai importante companii din domeniul AI, potrivit The Guardian.

În cadrul unei conferințe susținute la Universitatea Oxford, Clark a declarat că un sistem de inteligență artificială ar putea contribui, în următoarele 12 luni, la o descoperire suficient de importantă pentru a câștiga Premiul Nobel.

Acesta a vorbit despre ceea ce a numit „un progres amețitor” în dezvoltarea tehnologiei și a făcut mai multe predicții privind următorii ani. Potrivit lui, în mai puțin de doi ani, roboți umanoizi vor începe să fie folosiți pentru activități practice și meserii tehnice, iar în aproximativ 18 luni ar putea apărea companii operate aproape exclusiv de sisteme AI, capabile să genereze milioane de dolari venituri.

Mai mult, până la finalul anului 2028, Clark estimează că inteligența artificială va putea proiecta versiuni mai avansate ale propriei tehnologii.

„Există încă riscul ca AI să devină extrem de periculoasă”

În ciuda optimismului privind progresul tehnologic, oficialul Anthropic a avertizat că riscurile nu au dispărut. El a spus că există în continuare scenarii plauzibile în care inteligența artificială ar putea deveni atât de periculoasă încât să amenințe existența umanității.

Există încă un risc real, chiar dacă mic, ca această tehnologie să poată ucide toți oamenii de pe planetă, a afirmat Clark, subliniind că pericolul trebuie tratat cu seriozitate.

Compania Anthropic dezvoltă modelul AI numit Claude, iar recent a lansat și o versiune experimentală numită Mythos, despre care Clark a spus că a demonstrat capacități îngrijorătoare în exploatarea vulnerabilităților de securitate cibernetică.

El a adăugat că ar fi mai bine dacă omenirea ar putea încetini dezvoltarea inteligenței artificiale „pentru a oferi mai mult timp”, să se înțeleagă și să se gestioneze implicațiile acestei tehnologii. Totuși, el consideră că acest lucru este puțin probabil să se întâmple, având în vedere ritmul accelerat al dezvoltării AI la nivel global.

Companiile și țările sunt prinse într-o competiție comercială și geopolitică extrem de intensă, iar asta face ca problemele existențiale ale omenirii să fie lăsate în plan secund, a spus acesta.

Companiile AI, acuzate că folosesc frica pentru a obține reglementări

Anthropic a fost fondată de foști cercetători ai OpenAI, care au părăsit compania în urma unor neînțelegeri privind siguranța dezvoltării inteligenței artificiale.

În ultimii ani, Anthropic a fost criticată de susținători ai accelerării dezvoltării AI, inclusiv de membri ai administrației președintelui Donald Trump, care au acuzat compania că exagerează pericolele pentru a susține reglementări avantajoase pentru marile firme din industrie.

La eveniment a participat și Edward Harcourt, director al Institutului pentru Etica Inteligenței Artificiale din Oxford, care a atras atenția asupra unui alt risc: dependența tot mai mare a oamenilor de sistemele AI.

Potrivit acestuia, dacă inteligența artificială începe să ia tot mai multe decizii în locul oamenilor, există riscul apariției unei „atrofii cognitive”, adică slăbirea capacității umane de analiză, judecată și gândire critică.

Harcourt susține dezvoltarea unor modele AI de tip „socratic”, care să îi încurajeze pe oameni să gândească și să participe activ la procesul decizional, în loc să primească doar răspunsuri gata formulate.

„Urmează schimbări profunde”

Jack Clark a spus că cea mai „conservatoare” dintre predicțiile sale este aceea că economia și societatea vor trece prin transformări profunde în următorii ani.

Printre scenariile pe care le vede posibile se numără apariția unei economii operate de mașini, separată parțial de economia umană, roboți dotați cu inteligență avansată, cercetare științifică realizată aproape fără intervenție umană și chiar dezvoltarea unor instrumente tehnologice pe care oamenii nici nu și le-au imaginat încă.

El a recunoscut faptul că știe că multe dintre aceste lucruri sună ireal.