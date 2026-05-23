Oamenii din Anzi au dezvoltat o „superputere” după mii de ani în care au consumat cartofi

Populațiile indigene din Munții Anzi au dezvoltat o capacitate neobișnuit de eficientă de a digera amidonul, după mii de ani în care cartoful a fost aliment de bază, scrie Science Alert.

Cercetarea a fost realizată de o echipă internațională de oameni de știință și publicată în revista Nature Communications. Specialiștii au analizat genomurile a peste 3.700 de persoane din 85 de populații din întreaga lume și au descoperit că populația quechua din Anzii peruani are una dintre cele mai mari capacități genetice de digestie a amidonului identificate până acum.

„Anzii de mare altitudine sunt cunoscuți pentru faptul că oferă un mediu excelent pentru înțelegerea adaptării evolutive umane, cum ar fi adaptarea la lipsa de oxigen”, a declarat antropologul Abigail Bigham, de la Universitatea California, Los Angeles. „Această nouă cercetare arată că regiunea este utilă și pentru înțelegerea adaptării la alte presiuni de mediu, precum dieta.”

Aceștia au o capacitate mult mai mare de procesare a amidonului

Cheia descoperirii stă într-o genă numită AMY1, responsabilă pentru producerea amilazei salivare, enzima care începe descompunerea amidonului încă din cavitatea bucală.

La nivel global, oamenii au în medie șapte copii ale acestei gene în fiecare celulă. În schimb, cercetătorii au descoperit că populația quechua are o medie de zece copii ale genei AMY1, ceea ce oferă o capacitate mult mai mare de procesare a amidonului.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, acest avantaj genetic ar fi crescut șansele de supraviețuire sau reproducere cu aproximativ 1,24% la fiecare generație.

„Evoluția sculptează o statuie, nu construiește o clădire”, a explicat antropologul Omer Gokcumen, de la Universitatea Buffalo. „Nu este ca și cum populațiile indigene din Anzi au câștigat brusc copii suplimentare ale genei după ce au început să consume cartofi. Mai degrabă, indivizii cu mai puține copii au dispărut treptat din populație, iar cei cu mai multe au rămas.”

Modificare răspândită odată cu începuturile cultivării cartofilor

Analizele genetice arată că această modificare a început să se răspândească cu mulți ani în urmă, perioadă care coincide cu începuturile cultivării cartofului în Anzi.

Cercetătorii au comparat populația quechua cu alte grupuri indigene, inclusiv descendenți ai mayașilor, care nu au avut o istorie îndelungată de cultivare a cartofilor. Aceștia nu prezintă aceeași adaptare genetică.

„Această comparație directă este unul dintre principalele motive pentru care credem că numărul mare de copii ale genei AMY1 la peruani nu a apărut întâmplător, ci este legat de lunga lor istorie de consum al cartofilor”, a declarat geneticianul Luane Landau.

Adaptările genetice la schimbările din alimentație pot apărea într-un interval relativ scurt

Cercetătorii spun că descoperirea demonstrează că adaptările genetice la schimbările din alimentație pot apărea într-un interval relativ scurt.

Studiul ridică și întrebări legate de alimentația modernă, într-o lume în care oamenii consumă produse din toate colțurile planetei, spre deosebire de trecut, când dieta era strâns legată de zona în care trăiau.

„În cea mai mare parte a istoriei umane, oamenii mâncau aceleași alimente consumate de strămoșii lor timp de mii de ani. Practic trebuia să migrezi într-o altă parte a lumii pentru a-ți schimba dieta”, a spus geneticianul Kendra Scheer. „Acum însă mâncăm alimente din întreaga lume. După ce am demonstrat forțele de selecție naturală asociate consumului de cartofi, ce înseamnă faptul că toată lumea mănâncă acum cartofi prăjiți?”