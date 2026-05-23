Un tunel subteran uriaș a fost descoperit întâmplător lângă Ierusalim. Arheologii nu îi pot explica originea

1 minut de citit Publicat la 15:00 23 Mai 2026 Modificat la 15:00 23 Mai 2026

Un tunel subteran impresionant, lung de aproximativ 50 de metri, a fost descoperit în apropiere de Kibbutz Ramat Rachel, lângă Ierusalim, în timpul unor săpături arheologice realizate înaintea construirii unui nou cartier rezidențial, potrivit Interesting Engineering.

Descoperirea i-a surprins chiar și pe cercetători.

„Excavam într-o zonă stâncoasă și expusă când, dintr-odată, am descoperit o cavitate carstică”, au declarat Sivan Mizrahi și Zinovi Matskevich, coordonatorii săpăturilor din partea Autorității pentru Antichități din Israel.

Pe măsură ce lucrările au continuat, cavitatea s-a transformat într-un tunel lung și complex. O parte a structurii este încă prăbușită, astfel că specialiștii spun că tunelul nu și-a dezvăluit încă toate secretele.

Arheologii încearcă acum să afle care era scopul construcției. Printre ipotezele luate în calcul se numără existența unei instalații antice pentru apă, a unui tunel agricol sau industrial ori a unei galerii destinate extragerii pietrei. Există și posibilitatea ca proiectul să nu fi fost niciodată finalizat.

Datarea exactă a tunelului rămâne, de asemenea, un mister. Totuși, siturile din Epoca Fierului descoperite în apropiere ar putea indica o origine foarte veche.

Intrarea în tunel se face printr-o scară care coboară spre o deschidere săpată în piatră. În interior, cercetătorii au descoperit că galeria atinge aproximativ cinci metri înălțime și aproape trei metri lățime.

Specialiștii spun că lucrările au fost executate cu mare precizie și au necesitat resurse importante și cunoștințe tehnice avansate.

Inițial, arheologii au crezut că tunelul ar fi putut fi construit pentru transportul apei către o sursă subterană. Analizele au arătat însă că pereții nu prezintă urme de eroziune provocate de apă, iar în zonă nu există izvoare cunoscute.

O altă ipoteză este că tunelul ar fi fost destinat exploatării unui strat de cretă folosit pentru piatră de construcție sau pentru producerea varului. Cercetătorii spun că această variantă este susținută de existența unui puț săpat în tavanul tunelului, posibil utilizat pentru ventilație, dar și de urmele de excavare descoperite în interior.

Descoperirea a fost anunțată în contextul celebrării Zilei Ierusalimului, iar reprezentanții Autorității pentru Antichități spun că orașul continuă să surprindă constant prin vestigiile ascunse sub pământ.

După finalizarea cercetărilor, specialiștii speră să afle mai multe despre originea și rolul tunelului, care rămâne deocamdată unul dintre cele mai enigmatice situri descoperite recent în Israel.