O companie americană vrea să reînvie păsările moa, specie dispărută de șase secole: 26 de pui au eclozat din ouă "artificiale"

4 minute de citit Publicat la 22:00 22 Mai 2026 Modificat la 22:38 22 Mai 2026

Platforma de ouă artificiale constă într-o membrană pe bază de silicon obținută prin bioinginerie. Sursa colaj foto: Facebook/Colossal Biosciences

O companie americană a anunțat că peste 20 de pui sănătoși au eclozat dintr-o platformă de ouă "artificiale" pe care a dezvoltat-o, marcând astfel un pas crucial în planul său de a readuce la viață giganticele moa de pe Insula de Sud din Noua Zeelandă, o pasăre mare care nu putea să zboare și care a dispărut cu secole în urmă, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Anunțul a fost făcut în această săptămână de Colossal Biosciences, o companie dedicată "de-extincției" – readucerea la viață a speciilor dispărute. Moa este una dintre cele două păsări – dodo fiind cealaltă – dintre cele șase specii aflate în portofoliul său pe care intenționează să le readucă la viață, folosind ADN-ul străvechi. Compania americană a anunțat anul trecut că a obținut pui modificați genetic de lup-străvechi (dire wolf), un prădător dispărut după ultima eră glaciară.

"Folosind sistemul nostru, am eclozat 26 de pui și acum monitorizăm activ aceste păsări pe măsură ce ele cresc", a anunțat Ben Lamm, CEO-ul și cofondatorul companiei Colossal Biosciences.

› Vezi galeria foto ‹

Puii au eclozat la sediul general din Dallas al acestei companii, a precizat Ben Lamm.

Acea platformă de ouă artificiale constă într-o membrană pe bază de silicon obținută prin bioinginerie, plasată în interiorul unei structuri exterioare rigide. Membrana a fost fabricată pentru a imita funcția de schimb de gaze a unei coji de ou – permițându-i embrionului de pasăre să respire oxigen prin reglarea circulației gazelor și a umidității.

"Tehnologia este concepută pentru a reproduce cât mai fidel condițiile unui ou natural, pentru a produce astfel animale sănătoase, cu dezvoltare, fertilitate și longevitate normale. Acest lucru este deosebit de important pentru păsări precum moa, ale căror ouă erau mult mai mari decât cele ale oricăror alte păsări vii, ceea ce face ca abordările tradiționale bazate pe folosirea unei specii-surogat să fie impracticabile", a explicat Ben Lamm.

Prin intermediul clonării, embrionii din proiectul dedicat lupilor străvechi au fost creați prin editarea genetică a unor celule de lupi cenușii, iar acestea au fost implantate apoi în mame-surogat de câini domestici. Însă nicio specie aviară rămasă încă în viață pe Terra nu este suficient de mare pentru a putea să depună un ou de moa uriaș din Insula de Sud, ce are aproximativ dimensiunea unei mingi de fotbal.

Moa, care aveau înălțimi de 3,6 metri, au dispărut în urmă cu circa 500 de ani, în mare parte din cauza vânătorii practicate de oameni. Emu, o pasăre nezburătoare din Australia, care poate ajunge la aproximativ 1,8 metri în înălțime, este cea mai apropiată rudă în viață a păsărilor moa.

"Pentru a ecloza un pui de moa gigant din Insula de Sud, Colossal avea nevoie de o modalitate pentru a asigura gestația embrionului. Nu există nicio specie-surogat în viață suficient de mare pentru a depune un ou de moa gigant din Insula de Sud, întrucât ouăle lor erau de aproximativ opt ori mai mari decât ouăle de emu", a explicat Ben Lamm.

El a descris apoi modul în care funcționează procesul ouălor "artificiale".

"Procesul începe cu un embrion aviar fertilizat, similar cu cele mai timpurii faze de dezvoltare în interiorul unui ou natural. Embrionul și gălbenușul sunt transferate apoi în platforma de ouă artificiale deținută de Colossal, care este proiectată pentru a reproduce funcțiile cheie ale unei coji de ou naturale și ale mediului de incubație, inclusiv schimbul de gaze, reglarea umidității, stabilitatea temperaturii și sprijinul dezvoltării", a spus Ben Lamm.

"Pe măsură ce embrionul se dezvoltă, sistemul asigură un control continuu al mediului și suplimentarea acolo unde este necesar – de exemplu, suport pentru calciu în timpul creșterii scheletului, care în mod normal ar proveni din coaja naturală. Întrucât embrionul se dezvoltă vizibil deasupra gălbenușului, cercetătorii pot monitoriza dezvoltarea în timp real pe tot parcursul embriogenezei", a explicat antreprenorul american, referindu-se la procesul prin care un ovul fecundat se dezvoltă într-un embrion.

Pentru cei 26 de pui, timpul total de dezvoltare – de la transferul embrionului și până la eclozare – a fost de aproximativ 21 de zile, în concordanță cu dezvoltarea normală a speciei, a precizat Ben Lamm.

Această platformă pentru ouă artificiale, consideră el, ar putea fi utilă în eforturile de conservare a speciilor de păsări aflate pe cale de dispariție. De asemenea, ea reprezintă un pas important în programul de readucere la viață a speciei moa, a adăugat el.

"Alte obstacole includ necesitatea de a reconstrui un genom precis al moa din ADN-ul antic, de a identifica baza genetică a trăsăturilor cheie ale moa și de a introduce aceste trăsături într-o specie vie și strâns înrudită, cum ar fi emu", a explicat Ben Lamm.

"La Colossal, proiectul se află în prezent în faza de secvențiere a genomului", a spus el, menționând că se concentrează pe construirea unor genomuri de înaltă calitate pentru această specie și pentru celelalte opt specii de moa dispărute.

"Până în prezent, echipa noastră a identificat mai multe surse solide de ADN străvechi, inclusiv eșantioane provenite de la moa gigantice din Insula de Sud", a dezvăluit antreprenorul american.