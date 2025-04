Cum au fost înviaţi în laborator lupii dispăruți acum 10.000 de ani. Urmează mamuţii lânoşi

Lupul antic nu este singurul animal pe care Colossal, care a fost fondat în 2021 și are în prezent 130 de oameni de știință, vrea să-l aducă înapoi. De asemenea, pe lista lor de dorințe se află și mamutul lânos, dodo și tigrul tasmanian. Deja, în martie, compania a surprins comunitatea științifică cu știrea că a copiat ADN-ul mamutului pentru a crea un șoarece lânos, o creatură himerică cu blana lungă, aurie și metabolismul accelerat al mamutului.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH