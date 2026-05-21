Marea Piramidă din Giza ar fi fost construită cu o rezistență ridicată la cutremure

2 minute de citit Publicat la 22:45 21 Mai 2026 Modificat la 22:45 21 Mai 2026

Marea Piramidă din Giza a fost ridicată acum 4.600 de ani / sursă foto: Getty Images

O echipă de cercetători a descoperit că Marea Piramidă din Giza ar fi fost construită cu o structură care îi oferă o rezistență ridicată la cutremure. De-a lungul timpului, piramida a rezistat unor cutremure care au distrus alte clădiri.

Ridicată acum 4.600 de ani, în perioada Vechiului Regat din Egiptul antic, ca mormânt al faraonului Khufu, aceasta a rezistat neclintită de-a lungul timpului inclusiv în timpul unor cutremure mari care au distrus alte clădiri, potrivit Reuters.

O echipă de cercetători a vrut să afle ce anume o face atât de rezistentă. Pentru a realiza acest lucru, oamenii de știință au folosit seismometre pentru a evalua dinamica structurală.

Concret, au amplasat senzori speciali în 37 de puncte din interiorul și din jurul monumentului. Rezultatele arată că piramida reacționează într-un mod stabil și uniform la vibrații, în ciuda dimensiunilor și complexității sale.

Astfel, au fost identificate mai multe elemente care contribuie la rezistență: baza foarte lată și centrul de greutate coborât, geometria simetrică, reducerea treptată a masei spre vârf, dar și structura internă complexă, cu camere care atenuează amplificarea vibrațiilor. În plus, monumentul este ridicat pe un fundament solid de calcar.

„Aceste elemente creează împreună o structură bine echilibrată și coerentă”, a declarat seismologul Mohamed ElGabry de la Institutul Național de Cercetare pentru Astronomie și Geofizică (NRIAG) din Egipt, autorul principal al studiului publicat joi în revista Scientific Reports.

„Constructorii egipteni antici dețineau în mod clar cunoștințe practice legate de stabilitate, comportamentul fundațiilor, distribuția masei și transferul de sarcină”, a declarat Asem Salama, seismolog la NRIAG și autor principal al studiului.

De asemenea, cercetătorii au descoperit că majoritatea vibrațiilor înregistrate în interiorul piramidei au avut o frecvență care indica faptul că stresul mecanic a fost distribuit uniform pe întreaga suprafață.

Mai mult decât atât, autorii studiului au constatat că amplificarea vibrațiilor creștea odată cu înălțimea în interiorul piramidei, un fenomen normal pentru structurile înalte. Cu toate acestea, ei au observat o reducere a amplificării în cele cinci camere speciale construite deasupra „Camerei Regelui”, în ciuda poziției lor mai înalte.

„Asta sugerează că aceste camere contribuie efectiv la disiparea energiei seismice și la protejarea Camerei Regelui - una dintre cele mai critice zone - împotriva vibrațiilor excesive”, a explicat Mohamed ElGabry.

Printre cele mai recente cutremure din regiune se numără cele notabile din 1847 și 1992, ambele cauzând pagube importante la mii de clădiri, iar cel din urmă provocând moartea a peste 560 de persoane. Cu toate acestea, Marea Piramidă din Giza a suferit doar pagube nesemnificative.