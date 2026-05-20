De ce cântatul la tobe îi ajută pe pacienții bolnavi de Parkinson

Cântatul la tobe este un ajutor dovedit pentru pacienții cu Parkinson. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Congresul Naţional de Neurologie care a avut loc la Rimini, în Italia, un bărbat care suferă de boala Parkinson de 10 ani a demonstrat în faţa specialiştilor prezenţi cum cântatul la tobe poate ajuta pacienţii să se mişte.

Paolo, un baterist din generația 'baby boom' care suferă de boala Parkinson cu debut precoce de aproximativ zece ani, i-a încântat pe cei 800 de neurologi reuniți în Auditoriumul Palacongressi din Rimini pentru cel de-al 12-lea congres național LIMPE-DISMOV cu vibrațiile percuției sale. Tânărul muzician a concertat alături de trupa sa ca o mărturie a bolii Parkinson, reușind să uimească chiar și experții cu măiestria sa, relatează Corriere della Sera.

„Neurogamia” descrisă de Sacks

În urmă cu 10 ani, Oliver Sacks, în cartea sa *Musicophilia*, povestea o întâlnire la New York organizată de un baterist care suferea de sindromul Tourette, o altă tulburare de mișcare caracterizată prin ticuri bruște, incontrolabile, inclusiv vocale. După cum relata marele neurolog american, bateristul, pe lângă faptul că nu a afișat nici cea mai mică urmă de tic pe parcursul întregii sale reprezentații, i-a fascinat pe cei prezenţi, care sufereau de propriile ticuri. Când vibrațiile tobelor au început să lovească, toate tulburările lor s-au contopit într-o sincronizare perfectă, potrivindu-se ritmului dictat de artist, un fenomen pe care Sacks l-a definit drept neurogamie ritmică mediată de muzică .

Muzica poate coordona mișcările

Cum poate fi ritmul tobelor o terapie pentru două tulburări de mișcare atât de grave precum Parkinson și Tourette? Profesorul Roberto Ceravolo de la Universitatea din Pisa a explicat: „Cei care suferă de boala Parkinson au un deficit în mecanismele de reglare internă a coordonării mișcărilor (în special cele automate), cum ar fi expresiile faciale și mersul, care reprezintă cel mai important act motor pe care îl efectuăm automat în fiecare zi, adică deconectat de la controlul direct al atenției. Mulți pacienți relatează, de exemplu, că merg mai bine dacă folosesc liniile care marchează contururile trotuarului ca pedometru sau dacă folosesc stimuli sonori ritmici. Muzica poate oferi un ghid acustic care le reglează mersul, atât de mult încât adesea, în mod absurd, pot dansa tango mai bine decât merg pe jos.”

Terapia prin dans nu este potrivită pentru toată lumea. „ Dar atenție”, continuă Ceravolo, „pacienții care urmează așa-numita terapie prin dans trebuie selectați cu atenție, deoarece dansul nu este pentru toți cei cu Parkinson. Sunt necesare criterii precise, iar frecvența, volumul și intensitatea exercițiilor de dans trebuie alese pentru fiecare individ. Tangoul este, în general, o melodie benefică, deoarece ritmul său activează circuitele neuronale implicate în procesarea motorie, unde acționează ca un indiciu pentru mișcare, oferind îndrumare mecanismelor interne de reglare temporală care sunt cruciale pentru coordonarea mișcărilor.”

Activități care ajută, ca de exemplu ping-pong-ul

Revenind la conferința de la Rimini, sunetul ritmic al tobelor funcționează mai bine pentru persoana care îl interpretează sau pentru persoana care ascultă? „Cântatul la tobe combină stimularea acustică cu executarea mișcărilor voluntare care urmează un ritm, deoarece, la fel ca în dans, ritmul mișcării este un ajutor dovedit pentru pacienții cu Parkinson”, a precizat Ceravolo, „la fel ca și activitățile care necesită coordonare și ritm, cum ar fi mersul nordic sau ping-pong-ul ”.

Pe lângă tango, alte exerciții ritmice au fost din ce în ce mai mult confirmate în reabilitarea acestor pacienți, cum ar fi Tai Chi sau dansul irlandez , dar cântatul la tobe are ceva în plus care îl poate face inclus în așa-numitul PD SAFEx , un acronim pentru exerciții senzoriale concentrate pe atenție în boala Parkinson, un program de exerciții concentrate pe atenție dezvoltat de autori canadieni și americani care, pe lângă îmbunătățirea mișcării, ameliorează și anxietatea pe care o simt acești pacienți din cauza incapacității de a avea control deplin asupra corpului lor.

Exerciții concepute pentru pacienţi

Toboșarii trebuie să se concentreze pe deplin asupra calității mișcărilor și percepției senzoriale, fără a o lăsa vreodată să scadă. Aceasta este, la urma urmei, expresia supremă a așa-numitelor exerciții „specifice sarcinii” utilizate în reabilitarea de rutină, inclusiv reabilitarea la domiciliu, pentru pacienți prin intervenții personalizate în funcție de vârsta, sexul și gradul de dizabilitate a individului.