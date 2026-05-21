Un material misterios a fost descoperit în resturile primei bombei atomice, la 60 de ani după testul Trinity

În timpul Testului Trinity, explozia a generat temperaturi extreme și presiuni enorme într-o fracțiune de secundă. Sursa foto: Getty Images

Primul test cu bombă atomică, testul Trinity din 1945 din New Mexico, ar fi produs un material complet nou, neobservat până atunci nici în natură, nici ca un compus artificial produs în laborator. Acesta a fost descoperit de o echipă internațională condusă de Luca Bindi, profesor de Mineralogie la Departamentul de Științe ale Pământului de la Universitatea din Florența , pe sticlă (trinitită) formată după prima explozie nucleară din istorie.

Noul material are o structură cristalină inovatoare: un clatrat pe bază de calciu, cupru și siliciu, relatează Corriere della Sera. Clatrații sunt materiale cu o structură particulară , adesea denumită „cușcă”. Atomii formează un fel de rețea tridimensională capabilă să prindă alți atomi sau molecule în interiorul ei. Acestea sunt structuri de mare interes pentru cercetarea științifică, deoarece ar putea avea aplicații inovatoare în domeniile energiei , semiconductorilor și stocării gazelor precum hidrogenul. Clatratul descoperit în rămășițele bombei atomice aparține categoriei de clatrați anorganici, materiale extrem de rare și dificil de obținut . Potrivit cercetătorilor, condițiile necesare pentru formarea acestuia sunt atât de extreme încât sunt aproape imposibil de reprodus în laboratoare obișnuite.

Faptul că un nou clatrat s-a format spontan în timpul unei explozii nucleare indică faptul că unele condiții extreme, cum ar fi temperaturile și presiunile extrem de ridicate, explică Universitatea din Florența, pot genera materiale complet noi, imposibil de obținut prin metode tradiționale.

Numită după Testul Trinității, trinitita este materialul vitros format atunci când căldura exploziei a topit nisipul deșertului. Majoritatea fragmentelor sunt verzi, dar există o variantă roșie foarte rară, îmbogățită cu metale vaporizate în timpul exploziei. Echipa condusă de profesorul Luca Bindi a identificat noul clatrat tocmai în trinitită roșie . În ultimii ani, acest material atrăsese deja atenția cercetătorilor deoarece conținea structuri cristaline anormale, inclusiv un cvasicristal rar descoperit în 2021.

Născut într-o clipă de temperatură extremă Pentru a înțelege potențialul acestei descoperiri, trebuie să ne imaginăm ce s-a întâmplat în timpul Testului Trinity. Explozia a generat temperaturi extreme și presiuni enorme într-o fracțiune de secundă. Turnul metalic pe care era poziționată bomba s-a vaporizat, împreună cu cablurile, instrumentele și nisipul deșertului.

​În haosul de căldură și materie topită , atomii s-au aranjat în configurații neobișnuite înainte de a se răci rapid. Potrivit cercetătorilor, răcirea bruscă ar fi blocat o structură atomică care în mod normal nu s-ar stabiliza în natură. Oamenii de știință vorbesc despre o formare în dezechilibru, iar materialul născut din aceste condiții atât de violente și de scurtă durată încât creează ceva ce Pământul în mod normal nu produce.

„Înțelegerea legăturii dintre aceste structuri îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum se organizează atomii în condiții extreme și să extindă posibilitățile de proiectare a unor noi materiale avansate”, a declarat profesorul Bindi.



Trinitită: sticla bombei