260 de monumente gigantice au fost descoperite în Sahara, unde o nouă goană periculoasă după aur stă să înceapă

2 minute de citit Publicat la 23:45 22 Mai 2026 Modificat la 23:45 22 Mai 2026

Monumentele sunt formate din morminte circulare uriașe, unele cu diametrul de până la 80 de metri. Foto: Google Earth

În timp ce faraonii Egiptului ridicau piramidele de la Giza, o altă civilizație își îngropa morții în monumente uriașe, ascunse adânc în Sahara. Timp de mii de ani, aceste construcții au rămas uitate într-una dintre cele mai dure regiuni de pe planetă. Acum, cercetătorii au scos la lumină sute de situri necunoscute până în prezent, potrivit IFL Science.

O echipă internațională de arheologi a identificat 260 de structuri funerare în Deșertul Estic, zona aridă dintre Nil și Marea Roșie, în estul Sudanului. Descoperirea nu a fost făcută prin expediții clasice prin dunele sufocante ale Saharei, ci prin analiza imaginilor din satelit.

Monumentele sunt formate din morminte circulare uriașe, unele cu diametrul de până la 80 de metri, în interiorul cărora au fost găsite rămășițe umane și animale, inclusiv vite, oi și capre. Multe dintre structuri sunt înconjurate de ziduri joase din piatră, iar în centrul cercului se află câte un individ îngropat separat.

Deși siturile nu au fost încă cercetate în detaliu direct pe teren, arheologii spun că acestea seamănă izbitor cu alte monumente funerare cunoscute sub numele de „Atbai Enclosure Burials”, descoperite în ultimele decenii în aceeași regiune.

Sahara verde, locuită de păstori și comunități prospere

Potrivit cercetătorilor, oamenii îngropați în aceste situri erau, cel mai probabil, păstori nomazi care traversau regiunea cu turmele lor. Nu întâmplător, majoritatea monumentelor se află în apropierea unor foste surse de apă, albii secate de râuri sau oaze.

La vremea respectivă, Sahara arăta complet diferit față de deșertul pe care îl cunoaștem astăzi. Însă pe măsură ce vegetația a dispărut, iar deșertul a avansat, cultura care a construit aceste monumente pare să fi dispărut și ea.

Fenomenul nu este unic. În deșertul Ténéré, o altă regiune izolată a Saharei, arheologii au descoperit situl misterios Gobero, unde au fost găsite peste 200 de schelete umane și mii de artefacte. Și acea comunitate pare să fi abandonat zona în momentul în care clima a devenit din nou extrem de aridă.

Siturile antice, amenințate de mineritul după aur

Deși Sahara pare astăzi aproape lipsită de viață, aceste descoperiri arată că regiunea a fost cândva locuită de numeroase civilizații despre care încă se știe foarte puțin.

Tocmai de aceea, cercetătorii trag acum un semnal de alarmă. Deșertul Estic din Sudan este afectat de o nouă goană după aur, care atrage tot mai mulți mineri, bani și grupări armate în zone până recent aproape pustii.

Potrivit studiului, cel puțin 12 dintre monumentele descoperite au fost deja deteriorate de activități miniere și acte de vandalism. Specialiștii se tem că distrugerile vor continua pe măsură ce exploatările aurifere se extind în regiune.

Descoperirea a fost publicată în revista științifică African Archaeological Review.