Roverul sovietic „Lunokhod 1” s-a rătăcit pe Lună în 1971. A fost găsit în 2010 și a oferit un semnal neobișnuit de puternic

7 minute de citit Publicat la 22:26 23 Mai 2026 Modificat la 23:19 23 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Timp de aproape 40 de ani, Lunokhod 1 nu a fost mort, ci rătăcit. Roverul sovietic încetase să mai răspundă în 1971, după aproape un an petrecut pe suprafața lunară. Urmele sale erau încă acolo. Corpul său era încă acolo. Reflectorul laser construit în Franța era și el acolo, fixat cu șuruburi pe rover și orientat spre orice parte a cerului cu care se confruntase ultima dată înainte ca mașina să „tacă”. Problema era că oamenii de știință nu mai știau precis unde se află, scrie SpaceDaily.

Acest lucru s-a schimbat în 2010, când imaginile de înaltă rezoluție de la Lunar Reconnaissance Orbiter al NASA au ajutat la identificarea locației roverului. La scurt timp după aceea, cercetătorii care au folosit sistemul de măsurare laser lunară Apache Point Observatory din New Mexico au reușit să obțină un semnal de la reflectorul pierdut de mult timp. În rezumatul lucrării lor ulterioare, echipa a scris că reflectorul părea a fi în stare excelentă și returna un semnal de aproximativ patru ori mai puternic decât reflectorul de pe Lunokhod 2.

După decenii de tăcere, bătrânul rover sovietic răspunsese.

Un rover care și-a depășit misiunea din greșeală

Lunokhod 1 a aterizat în Marea Ploilor pe 17 noiembrie 1970, fiind livrat în cadrul misiunii sovietice Luna 17. A fost primul rover telecomandat care a operat pe o altă lume, un vehicul asemănător unei căzi cu opt roți, un capac solar articulat, camere de televiziune, instrumente științifice și un retroreflector laser construit în Franța.

Roverul a fost proiectat pentru o misiune scurtă, dar a continuat să funcționeze timp de 11 cicluri lunare zi-noapte. Potrivit echipei Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, Lunokhod 1 a parcurs aproximativ 10,5 kilometri înainte de încheierea oficială a călătoriei sale pe 4 octombrie 1971, după ce încercările de contact au eșuat în urma nopții lunare care a început pe 14 septembrie.

Acesta a fost sfârșitul roverului ca vehicul. Nu a fost neapărat sfârșitul roverului ca țintă științifică.

Reflectorul pe care îl transporta era pasiv. Nu avea nevoie de energie electrică. Funcția sa era simplă: prelua un impuls de lumină emis de Pământ și îl returna aproape pe aceeași traiectorie. Dacă o stație terestră l-ar putea lovi și dacă reflectorul ar fi fost încă orientat corect, Lunokhod 1 ar putea fi folosit în continuare pentru măsurători laser lunare mult timp după ce roverul în sine s-ar fi oprit din mișcare.

Problema roverului pierdut

Măsurarea distanței cu laser pe Lună este simplă în principiu și brutală în practică. O stație de pe Pământ emite un impuls laser către un reflector de pe Lună, apoi măsoară cât timp îi ia luminii să se întoarcă. Călătoria dus-întors durează aproximativ 2,5 secunde. Măsurarea poate dezvălui mici modificări ale distanței Pământ-Lună și ale mișcării Lunii.

Însă ținta trebuie cunoscută cu o precizie extraordinară. Lunokhod 1 nu a fost un sistem de reflectoare Apollo plasat de astronauți pe un loc de aterizare cartografiat. A fost un rover sovietic a cărui poziție finală devenise incertă cu kilometri. Aceasta este o incertitudine vastă când ținta este un mic dispozitiv optic situat la aproximativ 384.000 de kilometri distanță.

Ani de zile, reflectorul a fost tratat ca o țintă puțin probabilă. Ar fi putut fi înclinat. Ar fi putut fi neorientat spre Pământ. Ar fi putut fi prea slab pentru a fi util, chiar dacă cineva l-ar fi găsit.

Descoperirea a venit de pe orbită. Camerele LRO a identificat roverul și modulul de aterizare în imagini lunare, oferind cercetătorilor care utilizează telemetria cu laser coordonate suficient de precise pentru a încerca din nou.

Semnalul a revenit puternic

În aprilie 2010, echipa APOLLO de la Observatorul Apache Point a folosit coordonate derivate din LRO pentru a trimite impulsuri laser către Lunokhod 1. Echipa a găsit reflectorul și apoi a folosit observații suplimentare pentru a-i rafina poziția.

Surpriza nu a fost doar că reflectorul a funcționat. Ci cât de puternică a fost întoarcerea.

Relatarea ScienceDaily a anunțului UC San Diego spune că echipa a constatat că semnalul este „surprinzător de luminos”, Tom Murphy de la UC San Diego spunând că cel mai bun semnal de la Lunokhod 2 din ultimii ani de eforturi a fost de 750 de fotoni de întoarcere, în timp ce Lunokhod 1 a returnat aproximativ 2.000 de fotoni la prima încercare.

Articolul evaluat de colegi, publicat ulterior în Icarus, a fost mai moderat, dar constatarea a fost totuși izbitoare: reflectorul Lunokhod 1 părea a fi în stare excelentă și a transmis un semnal de aproximativ patru ori mai puternic decât reflectorul de pe Lunokhod 2.

Asta nu înseamnă că roverul nu a fost afectat de mediul lunar. Înseamnă că reflectorul, în poziția sa finală de parcare, a rămas neobișnuit de util.

De ce a contat vechiul reflector

Lunokhod 1 a adăugat mai mult decât nostalgie științei lunare. Amplasarea sa a făcut-o valoroasă.

Echipa APOLLO a observat că Lunokhod 1 se află mai aproape de marginea Lunii decât ceilalți reflectori. Această geometrie le oferă oamenilor de știință o mai bună înțelegere a mișcărilor subtile de oscilație ale Lunii, cunoscute sub numele de librații. Aceste mișcări ajută la rafinarea modelelor interiorului Lunii, inclusiv la întrebări despre miezul său.

NASA descrie măsurarea laser lunară ca fiind unul dintre cele mai longevive experimente științifice din era Apollo. Echipajele Apollo 11, 14 și 15 au lăsat rețele de retroreflectori la suprafață, iar roverele sovietice Lunokhod 1 și 2 au transportat reflectoare suplimentare. Împreună, aceste reflectoare permit oamenilor de știință să urmărească distanța Pământ-Lună cu o precizie extremă.

Unul dintre cele mai cunoscute rezultate este acela că Luna se îndepărtează lent de Pământ cu aproximativ 3,8 centimetri pe an, aproximativ rata cu care cresc unghiile. NASA notează, de asemenea, că măsurătorile laser pe termen lung au ajutat la dezvăluirea faptului că Luna are un miez fluid.

Așadar, atunci când Lunokhod 1 a fost recuperat ca țintă funcțională, nu a fost doar o curiozitate istorică. A îmbunătățit geometria unui experiment real.

Întrebarea despre praf

Suprafața lunară nu este alterată de vânt sau ploaie, dar nici nu este blândă. Impactul micrometeoriților poate ridica praf. Variațiile de temperatură pot solicita materialele. Suprafețele optice lăsate pe Lună timp de decenii pot returna mai puțină lumină decât se așteaptă.

NASA a raportat că reflectoarele lunare mai vechi returnează semnale mai slabe, iar unii experți suspectează că praful ridicat de impactul cu micrometeoriții ar putea fi unul dintre motive. Întrebarea nu este pe deplin clarificată. Discuția NASA din 2020 despre munca de radiometrie cu Lunar Reconnaissance Orbiter a menționat că cercetătorii încă încercau să determine dacă praful, căldura sau alți factori au fost responsabili pentru declin.

Asta face ca Lunokhod 1 să fie deosebit de interesant. Un reflector pierdut timp de decenii a returnat un semnal puternic atunci când oamenii de știință au țintit în sfârșit suficient de precis. Performanța sa nu a eliminat problema prafului, dar le-a oferit cercetătorilor un alt punct de date într-un experiment lunar care depinde de hardware îmbătrânit.

Roverul este încă acolo

Lunokhod 1 nu s-a mișcat din 1971. Nu există vânt care să-i șteargă urmele, nici ploaie, nici biologie care să descompună metalul și sticla. Luna este un loc aspru, dar este și o suprafață care „menține probele”.

Urmele roverului rămân vizibile în imaginile LRO. La fel și urmele misiunii Apollo, ale altor module de aselenizare și ale altor mașini lăsate în urmă la suprafață. Explorarea umană și robotică a transformat Luna într-un fel de arhivă, una în care o mașinărie poate fi pierdută timp de decenii și apoi găsită din nou prin fotografie orbitală.

Asta face ca povestea Lunokhod 1 să fie atât de ciudată. Roverul nu a dispărut niciodată. Aștepta în limita de rezoluție a hărților mai vechi.

Green Bank

Aceeași dramă fundamentală, Pământul întinzându-se peste distanța lunară și așteptând o întoarcere, se desfășoară în continuare în forme noi.

În mai 2026, Observatorul Național de Radioastronomie a raportat că Telescopul NSF Green Bank a sprijinit misiunea Artemis II a NASA prin urmărirea navei spațiale Orion cu echipaj uman în timpul călătoriei sale în jurul Lunii. Observatorul a declarat că telescopul a efectuat cinci observații pe parcursul a cinci zile, în timp ce nava spațială se afla la peste 200.000 de mile de Pământ.

Observatorul a raportat, de asemenea, că Green Bank a urmărit mișcarea navei spațiale cu o precizie de 0,2 milimetri pe secundă față de valoarea proiectată de NASA. Într-o imagine, datele reprezentau Orion în timp ce se afla la peste 345.000 de kilometri de Pământ. Will Armentrout, un om de știință de la Observatorul Green Bank al NSF, a descris momentul clar: „Sunt patru oameni în acei pixeli”.

Instrumentele s-au schimbat. Țintele s-au schimbat. Dar actul fundamental este încă recognoscibil: trimite un semnal în depărtare, măsoară ce se întoarce și folosește răspunsul pentru a afla ceva ce nu putea fi văzut direct.

Lunokhod 1 se află încă pe Lună, silențios ca un rover și util ca o oglindă. Roțile sale nu se vor mai întoarce niciodată. Camerele sale nu se vor mai activa niciodată. Dar când observatorul potrivit este îndreptat spre porțiunea potrivită, fotonii pot încă părăsi Pământul, pot traversa distanța Pământ-Lună, pot lovi un reflector construit pentru o mașină sovietică în 1970 și se pot întoarce acasă.