Codul Rutier 2025: Ce trebuie să ai în mașină. Echipamente obligatorii pe parcursul anului

Codul Rutier 2025 a venit cu actualizări privind siguranța rutieră. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Moritz Frankenberg

Codul Rutier 2025 a venit cu actualizări privind siguranța rutieră și dotările obligatorii pentru orice șofer care circulă pe drumurile publice din România. Indiferent dacă ești la volanul unei mașini personale sau al unui autovehicul de firmă, este important să știi ce trebuie să ai în mașină obligatoriu, atât în sezonul cald, cât și în timpul iernii.

Amenzile pentru lipsa acestor echipamente pot fi usturătoare, dar mai important este faptul că ele pot face diferența între o situație riscantă și una gestionată în siguranță.

Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină

Potrivit Codului Rutier 2025, toate autoturismele trebuie să fie dotate cu un set minim de echipamente, indiferent de sezon. Acestea sunt:

Trusă medicală de prim ajutor – trebuie să fie completă și să nu fie expirată. Se verifică periodic de către poliție.

Două triunghiuri reflectorizante – utile în caz de pană sau accident, pentru a semnaliza oprirea în siguranță.

Extinctor (stingător de incendiu) – funcțional, verificat și poziționat accesibil.

Vestă reflectorizantă – obligatorie pentru fiecare persoană care coboară din mașină pe drumurile publice în afara localităților.

Roată de rezervă sau kit de pană – nu este menționat explicit în lege, dar lipsa acestora poate duce la imobilizarea vehiculului și sancțiuni indirecte.

Documente la zi: permis auto, talonul mașinii, cartea de identitate, asigurarea RCA și ITP valabil.

Aceste elemente nu sunt doar cerințe legale, ci și măsuri de protecție pentru șofer și pasageri. Lipsa unuia dintre ele poate duce la amenzi din clasa a II-a de sancțiuni, cu valori între 810,00 lei și 1.012,50 lei (4-5 puncte amendă), conform modificărilor din 2025.

Ce amenzi plătesc șoferii români în 2025, în funcție de clasa de sancțiuni din Codul Rutier

În funcție de abaterile de la Codul Rutier, șoferii plătesc acum pentru contravențiile rutiere amenzi cu următoarele valori:

clasa I : două sau trei puncte-amendă (405 sau 607,5 lei);

: două sau trei puncte-amendă (405 sau 607,5 lei); clasa a II-a : patru sau cinci puncte-amendă (810 sau 1.012,5 lei);

: patru sau cinci puncte-amendă (810 sau 1.012,5 lei); clasa a III-a : de la șase la opt puncte-amendă (de la 1.215 la 1.620 de lei);

: de la șase la opt puncte-amendă (de la 1.215 la 1.620 de lei); clasa a IV-a : de la nouă la 20 de puncte-amendă (de la 1.822,5 la 4.050 de lei);

: de la nouă la 20 de puncte-amendă (de la 1.822,5 la 4.050 de lei); clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amendă (de la 4.252,5 la 20.250 de lei) - se aplică doar persoanelor juridice.

Echipamente care devin obligatorii pe timp de iarnă

În sezonul rece, Codul Rutier 2025 impune cerințe suplimentare legate de siguranță, adaptate condițiilor meteo. Pe lângă dotările standard, șoferii trebuie să aibă:

Anvelope de iarnă – obligatorii atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică. Lipsa acestora poate duce la amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare.

Lanțuri antiderapante – necesare mai ales pentru drumurile montane sau dacă sunt semnalizate ca obligatorii. Nu sunt cerute pentru toate vehiculele, dar este recomandat să le ai în portbagaj.

Lichid de parbriz special pentru iarnă – cu punct de îngheț scăzut, pentru a asigura vizibilitatea.

Racletă și perie pentru zăpadă – nu sunt menționate expres în lege, dar sunt esențiale pentru curățarea corectă a mașinii. Șoferii care circulă cu geamurile sau plafonul acoperite cu zăpadă pot fi sancționați.

Saci de nisip sau lopată – pentru șoferii care circulă în zone izolate sau montane, acestea pot fi vitale în caz de blocaj în zăpadă.

Atenție: