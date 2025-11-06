Cât costă să-ți pregătești mașina pentru iarnă în 2025. Prețul ajunge chiar și la 3.500 de lei, pentru cauciucuri, baterie și antigel

1 minut de citit Publicat la 10:47 06 Noi 2025 Modificat la 10:47 06 Noi 2025

Pregătirea mașinii pentru iarnă generează cheltuieli mai mari pentru şoferii români. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Pregătirea maşinii pentru sezonul de iarnă costă, în medie, între 1.900 şi 3.500 de lei, bateriile, anvelopele şi consumabilele de sezon fiind cele care generează cheltuieli mai mari pentru şoferii români, relevă o analiză realizată de o platformă de vânzări auto, citată de Agerpres.

Potrivit datelor publicate joi, 70% din totalul comenzilor înregistrate în luna noiembrie vizează produse dedicate pregătirii maşinii pentru sezonul rece.

Valoarea medie a coşului de cumpărături a crescut cu 10-15%, față de anul trecut

„Pentru şoferii români, aceasta este una dintre cele mai importante investiţii anuale în întreţinerea maşinii, iar achiziţiile făcute în perioada de Black Friday 2025 pot reduce cheltuielile cu până la 20%. Diferenţele de preţ sunt semnificative: un set de anvelope de iarnă sau all season poate fi mai ieftin cu 100 - 400 de lei, o baterie auto cu până la 15%, iar consumabilele esenţiale - ulei de motor, filtre, antigel şi ştergătoare - beneficiază de reduceri de 25 - 30%.”, se arată într-un comunicat de presă al companiei AutoEco, transmis Agerpres.

În topul comenzilor din noiembrie 2025 se află bateriile auto, anvelopele de iarnă, ştergătoarele, antigelurile şi filtrele de revizie. Faţă de o perioadă obişnuită, creşteri ale cererii de până la 100% sunt în dreptul ştergătoarelor şi antigelului, 80% pentru anvelope şi 40% pentru baterii.

Conform analizei, comparativ cu anul trecut, valoarea medie a coşului de cumpărături în această perioadă a crescut cu 10-15%, pe fondul scumpirilor la materiile prime şi transport, dar şi al orientării clienţilor către branduri premium, cu durată de viaţă mai mare.

La nivel general, în acest an, costul mediu pentru pregătirea completă a unei maşini pentru iarnă se situează între 1.900 şi 3.500 de lei, în funcţie de modelul auto şi de gama de produse alese.

Dacă aștepți până în decembrie, te costă mai mult

Pe segmentele de clienţi, persoanele fizice fac achiziţii mixte, orientate către preţ şi livrare rapidă, în timp ce flotele şi companiile adoptă o abordare planificată, cu comenzi centralizate şi standardizate pe dimensiuni de anvelope şi baterii. Pentru ambele categorii, transparenţa preţurilor şi disponibilitatea produselor sunt decisive.

Specialiştii atenţionează asupra faptului că amânarea întreţinerii corespunzătoare a maşinii până în decembrie aduce aproape întotdeauna costuri suplimentare, astfel că, în această perioadă, preţurile cresc, stocurile se reduc, iar service-urile sunt aglomerate. În plus, temperaturile scăzute cresc riscul de defecţiuni - baterii descărcate, lichide îngheţate, frâne sau ştergătoare uzate.