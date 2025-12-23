Decretele de numire în funcţie a noilor miniştri de la Apărare şi Economie, publicate în Monitorul Oficial. Urmează învestirea

Radu Miruţă va ocupa fotoliul de ministru al Apărării Naţionale, iar Irineu Darău va fi noul ministru al Economiei. Foto: Agerpres

Decretele de numire în funcţie a noilor miniştri de la Apărare - Radu Miruţă şi Economie - Irineu Darău au fost publicate marţi în Monitorul Oficial. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele, iar ceremonia de învestire a celor doi miniştri USR are loc la ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Radu Miruţă va ocupa fotoliul de ministru al Apărării Naţionale, iar Irineu Darău va fi noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Vinerea trecută, cei doi au fost validaţi pentru aceste funcţii de Comitetul Politic al USR.

Radu Miruţă va ocupa şi funcţia de vicepremier în Cabinetul Bolojan.

De altfel, Radu Miruţă a asigurat interimatul la Ministerul Apărării încă din 28 noiembrie, după ce preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care lua act de demisia lui Ionuţ Moşteanu. Moşteanu şi-a anunţat demisia din funcţie după controversele apărute în ceea ce priveşte CV-ul său.

Radu Miruță (40 de ani) deține un doctorat în Telecomunicații și este absolvent și al Facultății de Drept. A avut o carieră în companii importante din domeniul telecomunicațiilor, iar în 2020 a devenit deputat pe listele USR, aflându-se acum la al doilea mandat. Ca ministru al Economiei, a avut un rol esențial în negocierea contractelor din vastul pachet de finanțare pentru Apărare, SAFE, prin care României îi sunt destinate peste 16,6 miliarde de euro.

Irineu Darău (39 de ani) este senator USR de Brașov aflat la al doilea mandat. De profesie informatician, este licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. Conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru în mai multe comisii economice și sociale din Senat. Este liderul filialei USR Brașov.