Comitetul Politic al USR a validat nominalizarea lui Radu Miruță la Apărare și a lui Irineu Darău la Economie

Comitetul Politic al USR a validat nominalizarea lui Radu Miruță la Apărare și a lui Irineu Darău la Economie. FOTO: colaj Agerpres

Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat vineri, propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, el urmând să ocupe și poziția de vicepremier.

Radu Miruță (40 de ani) deține un doctorat în Telecomunicații și este absolvent și al Facultății de Drept. A avut o carieră în companii importante din domeniul telecomunicațiilor, iar în 2020 a devenit deputat pe listele USR, aflându-se acum la al doilea mandat. Ca ministru al Economiei, a avut un rol esențial în negocierea contractelor din vastul pachet de finanțare pentru Apărare, SAFE, prin care României îi sunt destinate peste 16,6 miliarde de euro.

Pentru conducerea Ministerului Economiei, a fost validat ca propunere senatorul Irineu Darău.

Irineu Darău (39 de ani) este senator USR de Brașov aflat la al doilea mandat. De profesie informatician, este licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. Conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru în mai multe comisii economice și sociale din Senat. Este liderul filialei USR Brașov.

Președintele USR, Dominic Fritz, a subliniat după Comitetul Politic că validarea propunerilor USR pentru Ministerul Apărării și pentru Ministerul Economiei este o confirmare a angajamentului ferm al USR pentru o guvernare profesionistă și orientată către oameni.