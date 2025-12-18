Cine este Irineu Darău, propus ministrul Economiei de USR. Informatician de profesie, el a lucrat în Franța, unde deţine o firmă

Irineu Darău, senator de Brașov de cinci ani. Sursa foto: Agerpres

Senator USR de Brașov din 2020, Irineu Darău este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din partea celor de la Uniunea Salvaţi România. Anunţul a venit în contextul în care actualul ministru, Radu Miruță, va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării Naţionale, rămasă liberă după demisia lui Ionuț Moșteanu. "Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat", a declarat Irineu Darău joi. Informatician de profesie, el a lucrat câțiva ani în Franța, unde deţine o firmă, potrivit Economedia.

Irineu Darău este licențiat în Informatică

Potrivit prezentării transmise de USR, Irineu Darău are "o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic".

Activitatea politicianului a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali. Din 2020, Irineu Darău este senator de Brașov şi, totodată, se află în Comisia pentru învățământ, tineret și sport și în cea pentru muncă, familie și protecție socială

"Sunt de profesie informatician. Fost olimpic la informatică și istorie, absolvent de licență și master în informatică la Universitatea din București și, în prezent, antreprenor consultant în software și management. După mai mulți ani petrecuți în străinătate, m-am întors acasă, hotărât să particip la schimbarea în bine a României", s-a menţionat în prezentarea de pe site-ul său.

Conform informaţiilor din CV-ul său public, Irineu Darău a absolvit cursurile Grupului Școlar de Chimie Industrială din Victoria, Brașov, la secțiunea Matematică-Informatică. Ulterior, el şi-a continuat studiile la Bucureşti, iar în perioada dintre 2001 şi 2005, a fost student la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din Capitală.

Irineu Darău este licențiat în Informatică şi a urmat un program de masterat la aceeași universitate – Master "Baze de date şi tehnologii web".

În perioada 2006 - 2010, senatorul USR de Brașov a lucrat în diverse roluri în România: ca programator la Lunatech (2006-2007), Essensys Software (2007-2009), Route 66 (2009-2010).

Irineu Darău a locuit mai mulţi ani în Franța, unde a lucrat şi, la un moment dat, şi-a deschis o firmă. Pentru perioada 2011 - 2015, el și-a trecut în CV experiență la Sophia Antipolis, Franţa, un parc tehnologic aflat în apropiere de Nisa.

Politicianul a fost consultant software la Azuriel Technologies (n.r.: între perioada dintre 2011 şi 2014) – firmă închisă între timp, în 2016, conform datelor publie și la Wall Street Systems (2014-2015). Printre clienții pentru care acesta menționează că a lucrat se numără Laser Symag (software încasări), grupul Schneider Electric și ION Trading Group.

Între 2015 - 2020, el este consultant în management și dezvoltare software SAS Rethink Business Labs, firmă proprie, care, potrivit datelor publice a fost înregistrată în Franța. Domeniul său de activitate este consultanță în sisteme și software informatic. În 2023, era clasificată ca întreprindere mică sau medie. Nu avea angajați.

Darău este, din 2020, senator de Brașov; totodată, ocupă funcţia de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință și inovare și membru al Comisiei economice, industrii, servicii, turism și antreprenoriat și Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senatul României.

În declarația lui de avere din 2025 apar părți sociale la SAS ReThink Business Labs – firmă proprie de soluții software cu sediul în Franța), precum și veniturile obținute ca senator, de 131.412

Mesajul lui Irineu Darău, după propunerea de preluare a ministerul Economiei

"Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive.

Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români", a declarat Irineu Darău, potrivit sursei citate.