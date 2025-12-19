Irineu Darău, după ce USR i-a validat nominalizarea la ministerul Economiei: Fără digitalizare reală pierdem mulţi bani publici

Irineu Darău, după ce USR i-a validat nominalizarea la ministerul Economiei. Sursa foto: Agerpres

"Sunt conştient de responsabilitatea uriaşă pe care mi-o asum şi voi pune toate forţele mele în slujba oamenilor şi economiei româneşti", a adeclarat senatorul USR Irineu Darău, după ce Comitetul Politic al USR i-a validat, vineri, nominalizarea pentru ministerul Economiei. Acesta a adăugat că urmăreşte să ia decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile.

Trebuie trecut de la vorbe la fapte, fiindcă fără digitalizare reală şi eficientă pierdem enorm de mult potenţial, resurse şi bani publici.

Această guvernare are datoria să redreseze fiscal-bugetar statul şi totodată să deschidă deja frontul dezvoltării viitoare. Mă bucur să pot pune umărul la efortul de construcţie. Îmi doresc să ne propunem şi să atingem obiective concrete. Nu vreau să ne pierdem vremea cu certuri sterile şi cu jocuri politice, fiindcă oamenii aşteaptă de la noi lucruri simple: să muncim onest şi să producem rezultate pentru români. Nimic altceva!", a mai postat Irineu Darău pe Facebook.

Cine este Irineu Darău

Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat vineri, propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Pentru conducerea Ministerului Economiei, a fost validat ca propunere senatorul Irineu Darău.

Irineu Darău (39 de ani) este senator USR de Brașov aflat la al doilea mandat. De profesie informatician, este licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. Conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru în mai multe comisii economice și sociale din Senat. Este liderul filialei USR Brașov