Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal”. Despre PSD: „Nu mai e cale de întors”

2 minute de citit Publicat la 15:02 15 Mai 2026 Modificat la 15:12 15 Mai 2026

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan nu consideră că vicepremierul Oana Gheorghiu ar fi încălcat legea, atunci când a trimis unor instituții e-mailuri în care le-a întrebat dacă sunt interesate de produsele și serviciile companiei germane Schwarz.

Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Hotnews.

Scandalul e-mailurilor trimise de Gheorghiu s-a extins la nivel politic, iar șeful sindicatului funcționarilor de la Palatul Victoria a cerut demisia vicepremierului.

"-Vicepremeierul Oana Gheorghiu a solicitat de la ADR și STS să spună dacă sunt dornici să achiziționeze servicii de la Schwarz, companie care a finanțat ONG-ul său. Cum vi se pare?", a fost întrebat Ilie Bolojan.

"- Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral, întâlnindu-se cu o companie foarte importantă și comunicând cu cei care puteau fi interesați aspecte care puteau fi luate în discuție pentru o posibilă colaborare, fără să pună niciun fel de presiune asupra lor, fără să ascundă întâlnirile, fără să comunice într-o formă care să fie, cumva, ascunsă", a răspuns premierul.

Pe același subiect, președintele Nicușor Dan a spus, vineri, că nu dorește să se pronunțe, atunci când a fost întrebat dacă Gheorghiu ar trebui să demisioneze.

Bolojan a fost chestionat în legătură cu propunerile cu care va merge luni, la consultările convocate de președintele Dan cu partidele parlamentare.

"Sunt două aspecte unde PNL a decis. Primul, că nu vom fi în coaliție cu PSD. Al doilea, că dacă PSD e la guvernare atunci PNL e în opoziție.

Alte aspecte privind guvernare sunt de discutat. Vom vedea care sunt propunerile care se vor degaja și cu ce decizii va veni președintele.

Avem un Parlament fragmentat, nu e ușor să funcționezi ca și coaliție majoritară.

Cele două decizii se bazează pe ce am experimentat în aceste zece luni. PSD, care a declanșat această criză, nu are nicio soluție.

Trebuia să aibă decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă asta. Fugind de răspundere, mințind în continuare și încălcând înțelegerile, PSD este un partener care a încălcat toate regulile și cu care nu mai poți să guvernezi.

Nu mai e cale de întors. Va trebuie să se găsească o formulă", a afirmat liderul liberal.

El a comentat și varianta unui guvern tehnocrat, arătând că "nu poți funcționa" cu PSD în interiorul unei astfel de formule.

"Dacă se face o asemenea propunere (guvern tehnocrat, n.r.), vom avea de analizat. Dacă PSD este în interiorul guvernului tehnocrat, nu poți să funcționezi.

Indiferent cineva va fi premierul României, nu va fi o poziție comodă. Un partid care s-a comportat în acest fel, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile, mințind - vă puteți da seama că acest comportament nu se va schimba de pe o zi pe alta", a apreciat el.