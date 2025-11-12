2 trilioane de euro, noul buget al UE. Ce se întâmplă cu fondurile pentru agricultură și coeziune, vitale pentru România

5 minute de citit Publicat la 21:30 12 Noi 2025 Modificat la 21:39 12 Noi 2025

Proiectul de buget al UE a fost dezbătut în Parlamentul European. Foto: Profimedia Images

Viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie să fie puternic și viabil, pentru a asigura Uniunii Europene forță, flexibilitate și o mai mare capacitate de a reacționa, a declarat miercuri seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în dezbaterea din plenul Parlamentului European privind arhitectura cadrului financiar multianual 2028-2034, informează Agerpres.

Șefa executivului UE a spus că intenția Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE - care va fi cel mai mare de până acum, cu o valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro - printr-o prioritizare a cheltuielilor legate de apărare și competitivitate, adăugând noi surse de venituri și modificând criteriile de finanțare.

Von der Leyen a ținut să precizeze că agricultura și coeziunea rămân politici centrale la nivelul Uniunii Europene. Astfel, regiunile vor fi direct implicate și vor comunica în mod direct cu Comisia referitor la politica de coeziune. Proiectul de buget multianual al UE prezentat în luna iulie de executivul comunitar prevedea o fuziune între fondurile de coeziune (menite să reducă diferențele între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor Uniunii Europene) și subvențiile agricole, în planuri naționale centralizate ce ar totaliza 865 de miliarde de euro.

Potrivit șefei Comisiei Europene, Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult, dar și mai bine, în condițiile în care structura bugetului comunitar s-a schimbat, dar valorile UE sunt în esență aceleași.

Grupurile pro-europene din Parlamentul European salută noul buget dar consideră că mai e loc de „îmbunătățiri”

Ursula von der Leyen a ținut să remarce că nou-creatul Fond European pentru Competitivitate va transforma ''cercetarea și inovația din UE în forță industrială și locuri de muncă de calitate''.

Luni, președinta Comisiei Europene a operat o serie de modificări juridice ale propunerii inițiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanțării adecvate a fermierilor și măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor.

În intervenția sa, ministrul afacerilor europene danez, Marie Bjerre, în numele președinției Consiliului UE, a spus că prima responsabilitate este să existe un acord la timp privind viitorul cadru financiar multianual al UE.

''Comisia a înaintat o propunere ambițioasă, ce ridică o serie de preocupări și asta pe bună dreptate. Politica agricolă comună și politica de coeziune sunt ancorate în tratatele UE și merită să aibă vizibilitatea corespunzătoare. Vor trebui făcute modificări și ajustări, pentru că altfel nu putem răspunde provocărilor'', a afirmat Bjerre.

Majoritatea reprezentanților grupurilor pro-europene din PE au salutat schimbările operate în ultimele zile în propunerea Comisiei, dar au subliniat că mai este nevoie de îmbunătățiri. Liderul grupului Partidului Popular European (PPE), germanul Manfred Weber, a insistat că viitorul cadru financiar multianual este ''cea mai mare provocare și ne va permite să dăm un viitor Uniunii Europene''. El a adăugat că în definitivarea bugetului UE pentru 2028-2034 va fi nevoie atât de o abordare istorică, cât și de una practică.

Președinta grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), Iratxe Garcia Perez, a accentuat că grupul său dorește consolidarea politicii agricole comune (PAC), a politicii de coeziune și a investițiilor sociale și i-a transmis șefei Comisiei Europene că propunerea sa de buget multianual ''nu înseamnă mai multă Europă''.

''Răspunsul dumneavoastră încă nu este la înălțimea momentului istoric pe care îl trăim - este un fel de machiaj, iar Europa nu se salvează cu machiaje. Nu se poate face mai mult cu mai puțin și de aceea UE trebuie să se doteze cu un sistem de resurse proprii'', a spus eurodeputata socialistă spaniolă. ''Propunerea dumneavoastră nu este suficientă, pentru că cetățenii UE au nevoie de o Uniune care să îi protejeze și care să creadă în ea însăși'', a încheiat ea.

Politicile agricole și de coeziune, criticate de europarlamentari

Din partea grupului 'Patrioți pentru Europa', Julien Sanchez a acuzat Comisia Europeană că prin propunerea sa de buget multianual distruge politica agricolă comună, care era ''sacră''. ''Grupul nostru a arătat de acum patru luni că propunerea este greșită. Ce veți mânca când veți fi distrus culturile, vreți să mențineți proiecte delirante, ca Green Deal?'', a afirmat Sanchez.

În numele grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), eurodeputatul Roberts Zile a pus sub semnul întrebării modul în care vor fi gestionate politica agricolă comună și cea de coeziune. ''Pentru o mare parte a bugetului, se aplică parteneriatele naționale și regionale - oare acesta este răspunsul corect?'', a spus el.

Lidera grupului Renew, Valerie Hayer, a atenționat că deficitul de investiții este foarte mare, afirmând că marile companii vor părăsi Europa dacă măsurile de simplificare propuse de executivul UE nu vor fi incluse într-un cadru adecvat.

''Chiar dacă am obținut victorii privind statul de drept, trebuie să facem îmbunătățiri privind guvernanța. Renew va fi un grup de neclintit în privința combaterii corupției'', a dat asigurări eurodeputata franceză.

Potrivit eurodeputatei germane Terry Reintke, co-lideră a grupului Verzilor, Parlamentul European ar fi trebuit să reacționeze mai devreme, cu fermitate, la propunerea de buget pentru 2028-2034 făcută în iulie de Comisie. Ea a accentuat că schimbările operate în urmă cu câteva zile de Comisia Europeană în propunerea sa de buget sunt doar un prim pas, dar nu sunt suficient de ambițioase.

Co-liderul grupului Stângii, Martin Schirdewan, a fost și el critic: ''Priorități greșite, nedemocratice și lipsite de curaj. În loc să participăm la marile proiecte ale societății, vom plăti pentru lipsa de curaj. Nu doriți să băgați bani în competitivitate, ci în înarmare. Propunerea dumneavoastră în forma sa actuală este inacceptabilă și sper să o îmbunătățiți''.

În intervenția sa, eurodeputatul Alexander Jungbluth, din grupul Europa Națiunilor Suverane (ESN), a ținut să avertizeze că prin propunerea Comisiei Europene ''loviți sunt mai ales fermierii, pentru că agricultura lor trebuie să țină cont de noi reglementări pentru mediu''.

Co-raportorul în acest dosar, Siegfried Mureșan (PPE), a menționat că Parlamentul European se va asigura în timpul negocierilor că bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 este relevant, orientat spre viitor și răspunde cerințelor cetățenilor europeni.

''Parlamentul European are un rol major de jucat. Prioritățile tradiționale - agricultura, dezvoltarea rurală și coeziunea - trebuie să rămână relevante. Credem că schimbările operate în propunerea Comisiei sunt un prim pas către direcția cea bună, vor urma negocieri. PE va lupta pentru un cadru financiar multianual al UE modern, relevant, transparent și care răspunde așteptărilor cetățenilor'', a spus el.

Eurodeputata Carla Tavares (S&D), celălalt co-raportor, a ținut să precizeze că volumul bugetului multianual al UE propus de Comisie este insuficient pentru a răspunde tuturor nevoilor Uniunii după 2028.

Luni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a operat o serie de modificări juridice ale propunerii inițiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanțării adecvate a fermierilor și măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor. Parlamentul European are posibilitatea de a aproba sau de a respinge versiunea finală a bugetului multianual al UE, ce este așteptată să fie gata la începutul anului 2027. Până atunci, statele membre ar urma să își prezinte poziția pe acest subiect.