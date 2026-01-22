Trump amenință cu „mari represalii” dacă europenii încep să vândă acţiunile sau obligaţiunile americane: „Avem toate cărţile în mână”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, într-un interviu acordat de la Davos unui post american, că va declanşa „mari represalii” dacă europenii vor începe să vândă acţiuni sau obligaţiuni americane pentru a face presiuni asupra Statelor Unite, informează AFP şi Reuters, scrie Agerpres.

„Dacă o fac, o fac. Însă, dacă aceasta s-ar întâmpla, ar urma mari represalii din partea noastră, iar noi avem toate cărţile în mână”, a răspuns Trump, întrebat în interviul pentru Fox Business Network despre posibilitatea ca europenii să vândă acţiuni şi obligaţiuni americane



Reacţia sa a venit după ce tensiunile din jurul Groenlandei, însoţite de ameninţări din partea lui Trump la adresa aliaţilor Statelor Unite, au bulversat pieţele americane, inclusiv piaţa obligaţiunilor, urmărită îndeaproape de Casa Albă.



Un mare fond de pensii suedez, Alecta, a indicat miercuri pentru AFP că a vândut cea mai mare parte a bondurilor de Trezorerie americane pe care le deţinea, din cauza fragilităţii finanţelor publice americane.



Alecta este cel de-al doilea fond nord-european care face publică o asemenea decizie, după ce fondul danez AkademikerPension a anunţat marţi că a vândut toate bondurile de Trezorerie din cauza „proastei sănătăţi a finanţelor publice americane”.



Un alt fond danez, Pedagogernes Pensionskasse (PBU), a anunţat la rândul său, la televiziunea daneză TV2, vânzarea de obligaţiuni de stat americane.



Statele europene membre NATO deţin împreună peste 2.000 miliarde de dolari în obligaţiuni americane. Suma creşte la 3.000 de miliarde dacă este în calcul şi Canada, o altă ţintă a preşedintelui american.