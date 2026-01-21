Bursa americană reacționează la anunțul lui Trump că renunță la tarife. Indicele Dow a crescut cu 600 de puncte

Decizia a inversat brusc episodul de marţi cunoscut drept „sell America”, când dolarul s-a depreciat. Foto: Getty Images

Bursa americană şi-a revenit puternic miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că renunţă la noile tarife pentru Danemarca și alte șapte state europene, după ce a ajuns la un „cadru pentru un viitor acord” cu șeful NATO privind Groenlanda. Decizia anunțată de președintele SUA a inversat brusc episodul de marţi cunoscut drept ”sell America”, când dolarul s-a depreciat, randamentele obligaţiunilor au explodat, iar aurul a atins noi maxime.

Indicele Dow Jones Industrial Average a sărit cu 650 de puncte, echivalentul a 1,3%. S&P 500 a urcat cu 1,2%, iar Nasdaq Composite cu 1,3%, investitorii revenind rapid pe acţiunile de creştere după turbulenţele provocate marţi de ameninţările tarifare.

Totul, după ce Donald Trump a scris pe Truth Social că, „în urma unei întâlniri foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a ajuns la „un cadru al unui viitor acord cu privire la Groenlanda şi întreaga regiune arctică”. „Pe baza acestei înţelegeri, nu voi impune tarifele programate să intre în vigoare la 1 februarie”, a adăugat el.

Decizia a inversat brusc episodul de marţi cunoscut drept „sell America”, când dolarul s-a depreciat, randamentele obligaţiunilor au explodat, iar aurul a atins noi maxime. După anunţul lui Trump, titlurile de Trezorerie s-au întărit, randamentele au coborât, iar indicele dolarului a revenit în teritoriu pozitiv.

„Până la urmă, administraţia a văzut clar impactul negativ din piaţă”, a spus Tom Garretson, strateg la RBC Wealth Management, adăugând că investitorii se bazează pe ideea că „dacă tarifele merg prea departe, Casa Albă va da înapoi”.

Acţiunile tech, în special Nvidia şi AMD, au condus creşterea sesiunii, investitorii revenind la titlurile lor favorite după ce se protejaseră la începutul săptămânii.

Trump a mai anunţat în discursul de la Davos că va cere Congresului implementarea plafonului de 10% pentru dobânzile la cardurile de credit, o iniţiativă fără sprijin clar în rândul parlamentarilor. Declaraţia a ridicat acţiunile bancare: Citigroup şi Capital One au crescut cu circa 1%.

Deşi preşedintele afirmase că nu va recurge la acţiune militară pentru a obţine Groenlanda, tensiunile au rămas ridicate. Mai devreme, miercuri, eurodeputaţii au suspendat acordul comercial UE–SUA negociat în iulie, în contextul escaladării disputelor tarifare.

La finalul săptămânii trecute, Trump ameninţase că opt state NATO vor fi vizate de tarife de 10% începând cu 1 februarie, urcând la 25% în iunie, până când Washingtonul obţine un acord privind achiziţia Groenlandei.

Amenințările lui Trump au afectat bursa americană

Marţi, toţi cei trei mari indici americani au înregistrat cele mai slabe evoluţii din 10 octombrie, pe fondul ameninţărilor tarifare şi a refuzului iniţial al preşedintelui de a exclude folosirea forţei. Corecţia a împins S&P 500 şi Nasdaq pe minus în anul 2026.

La Washington, tensiunile politice au continuat. În timpul audierilor la Curtea Supremă privind autoritatea preşedintelui de a o demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, judecătorul Brett Kavanaugh a avertizat că teoria avansată de avocaţii administraţiei ”ar slăbi, dacă nu chiar ar distruge” independenţa Rezervei Federale.

Trezorierul SUA, Scott Bessent, prezent la Davos, a declarat însă că administraţia „nu este îngrijorată” de vânzările puternice din sesiunea precedentă.