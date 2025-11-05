De ce au ales new-yorkezii un musulman progresist? Cine este Zohran Mamdani, noul primar al celui mai mare oraș din SUA

2 minute de citit Publicat la 18:46 05 Noi 2025 Modificat la 18:46 05 Noi 2025

Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, e noul primar al New Yorkului. Foto: Getty Images

„Zohran? Zohran chiar are de gând să candideze?”, a fost una din întrebările rostite în noiembrie 2023, când liderii coaliției progresiste a Partidului Familei Muncitoare s-au reunit într-o ședință pentru a stabili strategia și candidații pe care să-i susțină la alegerile pentru primăria New Yorkului, arată CNN. Necunoscutul „Zohran” de atunci este unul și același cu Zohran Mamdani, cel care a ajuns acum primarul New Yorkului, după o cursă electorală pe care a câștigat-o detașat.

Zohran Mamdani a candidat cu o platformă „stângistă” care mustește a „progresism”, a scuturat zdravăn Partidul Democrat și a provocat critici dure din partea republicanilor și a președintelui Donald Trump, conform BBC.

Spre deosebire de contracandidații săi, Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a venit cu o nouă perspectivă și o platformă electorală orientată către publicul tânăr. Comparativ, contracandidatul său a fost Andrew Cuomo, fost guvernator democrat, în vârstă de 67 de ani.

Născut în Uganda, Mamdani s-a mutat în New York alături de familie la vârsta de 7 ani. A urmat Liceul de Științe din Broxn și ulterior și-a luat o licență în studii africane la colegiul Bowdoin.

BBC îl prezintă drept un progresist milenialist care nu evită, în același timp, să-și afișeze credința musulmană: Zohran Mamdani a fost văzut mergând în mod regulat la moscheile din oraș.

Soția lui Mamdani este Rama Duwaji, o artistă de origine siriană, în vârstă de 27 de ani, stabilită în Brooklyn.

Peste 4.700 de dolari/lună: chiria pentru un apartament cu 2 camere în Manhattan. Mamdani: 1 din 4 newyorkezi trăiește în sărăcie

Înainte de a face pasul spre politică, Zohran Mamdani a lucrat ca jurist și i-a consiliat pe locuitorii cu venituri mici din cartierul new-yorkez Queens, aflați în pericol de evacuare.

Costul mare al chiriilor și proprietăților din New York a reprezentat, de altfel, și tema sa principală de campanie cu care a câștigat alegerile.

În prezent, chiria medie pentru un apartament de două camere (un dormitor și o cameră de zi/sufragerie) în Manhattan este de 4.778 de dolari pe lună.

În Brooklyn, chiria este de 3.625 dolari pe lună.

Zohran Mamdani promite înghețarea prețurilor la chirii pe următorii patru ani. În prezent, în New York există un milion de apartamente date în chirie.

„Acesta e un oraș în care unul din patru oameni trăiesc în sărăcie, un oraș în care 500.000 de copii se culcă flămânzi în fiecare noapte”, a spus Mamdani, într-un interviu acordat BBC.

Un alt plan al noului primar ales al New Yorkului vizează crearea unei rețele de magazine ale primăriei, cu produse de băcănie la prețuri mici, comparativ cu cele actuale de pe piață.

Zohran Mamdani mai propune, de asemenea, transport public gratuit, în condițiile în care o călătorie cu autobuz costă 2,90 dolari.

Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, mai dorește impunerea unei taxe de 2% pentru locuitorii care câștigă mai mult de 1 milion de dolari pe an și propune creșterea taxei corporațiilor la 11,5%. În prezent, această taxă este de 7,25%.

„Dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este orașul care l-a lansat. Și dacă există vreo modalitate de a-l înspăimânta pe un despot, aceea este demontarea condițiilor care i-au permis să acumuleze putere. Nu numai că astfel îl oprim pe Trump, ci și pe următorul. Așadar, Donald Trump, știu că te uiți, așa că am patru cuvinte pentru tine: Dă volumul mai tare! ”, a spus Mamdani în discursul de după câștigarea alegerilor.