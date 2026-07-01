Trump a câștigat peste un miliard din criptomonede în primul an de mandat. A făcut sume uriașe și din vânzarea de ceasuri și Biblii

3 minute de citit Publicat la 08:39 01 Iul 2026 Modificat la 08:39 01 Iul 2026

Criptomonedele au devenit principala sursă de profituri pentru Trump Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut profituri de peste un miliard de euro în primul an de când a revenit la Casa Albă, obținând sume uriașe din afaceri cu criptomonede, conform raportului său financiar obligatoriu publicat în 2025, relatează BBC.

În documentul de 927 de pagini, Trump a raportat 635 de milioane de dolari în dividende obținute din criptomoneda „Trump meme coin”. Ulterior, această criptomonedă și-a pierdut valoarea la câteva zile după lansare. Criptomoneda a fost lansată la câteva zile după ce a revenit în funcția prezidențială.

Alte 500 de milioane de dolari au ajuns în buzunarele familiei Trump de pe urma World Liberty Financial, o firmă cripto fondată de fiii săi împreună cu cei ai lui Steve Witkoff, emisarul său special.

În rest, a câștigat sume mari și din afaceri imobiliare și din vânzarea de obiecte tematice.

Casa Albă neagă că Trump profită de pe urma funcției

Casa Albă neagă, însă, că președintele american profită de pe urma funcției sale pentru a obține bani.

Câștigurile din ultimul raport financiar le depășesc cu mult pe cele din 2024, când Trump raporta venituri de 600 de milioane de dolari.

Casa Albă susține că Trump și-a pus afacerile într-un trust special manageriat de fiii săi și neagă că există vreun conflict de interese.

Secretara de presă adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly, a spus că președintele american a făcut „cu mândrie” din SUA „capitala cripto a lumii”.

„Nici președintele, nici familia sa nu au și nu au avut vreodată un conflict de interese”, a spus ea, într-un comunicat.

„Toate acțiunile întreprinse de președintele Trump și de administrația sa sunt în bunul interes al poporul american, iar orice așa-zis «reporter» care încearcă să susțină contrariul reciclează aceeași narațiune falsă și obosită pe care democrații și presa tradițională o susțin de un deceniu”, a adăugat ea.

Donald Trump însuși a susținut că nu este subiectul vreunui conflict de interese federal. Tot el spunea, în trecut, că criptomonedele sunt o „escrocherie” și un „dezastru care așteaptă să se deruleze”.

Criptomonedele au devenit principala sursă de profituri pentru Trump

Raportul de marți, însă, arată că familia Trump câștigă acum mai mulți bani din criptomonede decât din afaceri imobiliare, acestea din urmă fiind cele care i-au adus faima lui Trump.

Pe parcursul ultimului an, Trump a avut câștiguri de 77 milioane de dolari de la Mar-a-Lago și 122 milioane de la clubul său de golf din Doral, Florida.

Din fiecare club de golf pe care îl deține în Bedminster (New Jersey), Jupiter (Florida) și Turnberry (Scoția), Trump a câștigat câte 30 de milioane de dolari.

Alte câștiguri notabile au fost din vânzări de obiecte cu numele său pe ele – 4,7 milioane de dolari din ceasuri, parfurmuri, chitare și... Biblii cu numele Trump pe ele.

Donald Trump și-a creat propria „ediție” a Bibliei numită „God Bless the U.S.A. Bible”, care are numele său pe copertă și o referință la tentativa de asasinat împotriva sa din 13 iulie 2024. Foto: Profimedia Images

Și Melania Trump a profitat puternic de pe urma apropierii sale de Casa Albă. Prima Doamnă a SUA a câștigat 10,7 milioane de dolari din acordul de licență pentru documentarul despre ea.

Încă șase milioane le-a câștigat din vânzarea de NFT-uri – adică din poze digitale vândute online la suprapreț.

Familia Trump a obținut încă 86,5 milioane din acțiuni judiciare – 16 milioane de dolari de la ABC, 16 de la CBS, 24,5 de la Meta, 22 de la YouTube și 8 de la Twiter.

Casa Albă susține că majoritatea acestor câștiguri din dat presa și rețele sociale în judecată merg spre viitoarea bibliotecă prezidențială Trump și spre organizații non-profit dedicate gestionării siturilor din zona Washington D.C.

Conform unei liste a Forbes, Trump are o avere estimată de șase miliarde de dolari – în creștere de la 2,3 miliarde în 2024. Indicele Bloomberg îl dă și mai bogat – cu o avere de 7,6 miliarde.

Atitudine prietenoasă față de cripto

După revenirea la Casa Albă, Trump a adoptat o atitudine prietenoasă față de industria cripto, iar companiile familiei sale au început să profite rapid de pe urma monedelor digitale.

Inclusiv persoana pusă la șefia companiei de reglementare financiară americană este văzută drept un „aliat” al industriei cripto. De când a preluat funcția în aprilie 2025, Paul Atkins a schimbat orientarea agenției de la o abordare de punere în aplicare strictă a legii a predecesorului său la o manieră mult mai laxă de a acțiune.

În luna iulie a anului trecut, Donald Trump a promulgat legea GENIUS – cu scopul declarat de a „face America liderul incontestabil în domeniul activelor digitale”.

Având mai mult de 900 de pagini, raportul financiar anual al lui Trump îl depășește cu mult pe cel al predecesorilor săi. De exemplu, raportul lui Joe Biden pentru 2024, ultimul său an în funcție, are doar 11 pagini.