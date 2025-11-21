„Witkoff trebuie să meargă la psihiatru”. Europenii sunt indignați de planul lui Trump de a face profit din reconstrucția Ucrainei

3 minute de citit Publicat la 22:20 21 Noi 2025 Modificat la 23:37 21 Noi 2025

Foto: Getty Images

Diplomații și oficialii europeni au reacționat cu indignare și revoltă la noile detalii din așa-zisul acord de pace propus de Donald Trump și au avertizat că acesta le va distruge eforturile de a ajuta Ucraina să supraviețuiască războiului, relatează Politico. În acord ar exista inclusiv un capitol în care se prevede că activele rusești înghețate vor fi folosite pentru reconstrucția Ucrainei, cu completarea că SUA vor primi jumătate din profituri.

Timp de luni de zile, liderii europeni au încercat să găsească o soluție pentru a folosi cele 140 de milairde de euro în active rusești înghețate, reținute în Belgia, pentru a susține Ucraina în fața agresorului rus.

Ucraina are nevoie disperată de acești bani, în condițiile în care guvernul de la Kiev e într-o situație disperată în ce privește bugetul și va rămâne fără bani începând de la începutul anului viitor.

Discuțiile de la Bruxelles se află într-un moment extrem de delicat, spun diplomații citați de Politico, pentru că se încearcă obținerea unui text de acord care să permită folosirea fondurilor pentru a obține un împrumut pentru guvernul ucrainean.

Toată procedura a fost aruncată în aer, însă, de așa-zisul acord de pace propus de Trump – care include propunerea ca aceleași fonduri înghețate să fie folosite pentru o reconstrucție a Ucrainei controlată de SUA, iar guvernul american să obțină 50 la sută din profituri pentru această activitate.

Președintele Zelenski a avertizat că acest plan pune Ucraina în fața unei decizii imposibile – de a alege între „demnitate” și unul dintre „partenerii-cheie”.

Mai mulți diplomați și oficiali europeni spun că aceste propuneri venite din partea lui Steve Witkoff, emisarul lui Trump pentru Rusia și Ucraina, le va distruge șansele de a mai obține un consens pentru împrumutul atât de necesar Ucrainei.

Liderii europeni sperau să obțină un acord pe această temă la următorul summit, luna viitoare.

Un fost oficial francez a declarat, sub rezerva anonimatului, că ideea propusă de Witkoff este „scandaloasă”.

„Europenii se epuizează pe ei înșiși în încercarea de a găsi o soluție viabilă pentru a-i ajuta pe ucraineni, iar Trump vine și încearcă să profite de pe urma lor.

Această propunere va fi respinsă de toată lumea”, spus sursa citată.

Europenii sunt indignați de propunerile americanilor

Un oficial european de rang înalt s-a arătat indignat de idee și a precizat că oricât de mult și-ar dori Trump, el nu are nicio putere să „dezghețe” fondurile Rusiei din Europa.

Un oficial al unui guvern european a folosit un limbaj ceva mai colorat pentru a-și arăta iritarea față de Trump, în timp ce un politician vechi european a spus că „Witkoff trebuie să meargă la psihiatru”.

Chestiunea folosirii activelor rusești înghețate este una dintre cele mai complicate de rezolvat pentru aliații Ucrainei, în condițiile în care există o mulțime de probleme juridice, politice, economice și de securitate și consecințe potențial neprevăzute.

Cea mai dificilă problemă este că aceste active se află imobilizate la o organizație financiară din Belgia, iar asta îi face vulnerabili în mod disproporționat pe belgieni în fața represaliilor rușilor.

Vineri, diplomații și oficialii europeni au spus că se tem că propunerea lui Trump va face mult mai dificilă sarcina convingerii Belgiei să se alăture planului.

Un oficial guvernamental dintr-un stat UE a spus că planul SUA reprezintă un argument puternic față de abandonarea planului pentru un împrumut pentru Ucraina. Dacă planul lui Trump va fi acceptat, asta înseamnă că europenii vor fi vulnerabili în fața Rusiei, iar UE va trebuie să plătească din buzunarul propriu banii Rusiei.

Un alt diplomat a adăugat că această idee revoltătoare propusă în planul lui Witkoff este ceva ce era de așteptat de la Trump.

Este departe de a fi clar, însă, care sunt detaliile. Totuși, textul integral în 28 de puncte face evident că planul lui Trump este să profite de pe urma activelor și efortului de reconstrucție a Ucrainei – 100 de miliarde ar urma să fie investite în „eforturi SUA pentru investiții în Ucraina și pentru reconstrucția Ucrainei”.

Documentul mai include și prevederea revoltătoare că SUA vor primi 50 la sută din profitul obținut de pe urma acestei activități. „Europa va adăuga încă 100 de miliarde în investiții totale pentru recuperarea Ucrainei. Fondurile înghețate ale Rusiei în Europa vor fi dezghețate”, se mai arată în document.

Restul fondurile înghețate ale Rusiei vor fi investite „într-un instrument financiar de investiții separat SUA-Rusia, care va fi folosit pentru proiecte comune ale Rusiei cu SUA în sectoare care consolidează stabilitatea globală și interesele economice mutuale”.