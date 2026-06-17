Se caută scafandri care să cureţe scoici de pe coca navelor care aşteaptă să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cererea de scafandri specializați în curățarea corpurilor navelor a explodat după anunțul acordului de pace dintre SUA și Iran, care urmează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Numărul comenzilor pentru echipaje care să curețe cocele navelor de alge, nămol și crustacee a crescut de peste 30 de ori față de momentul anunțului făcut de președintele Donald Trump, potrivit căpitanului Manandeep Singh Kukreja, inspector șef la firma Prominence Shipping Services LLC din Dubai.

Explozia cererii a dus deja prețurile în sus: dacă acum câteva zile echipajele primeau 5.000 de dolari pentru o astfel de intervenție subacvatică, tariful ar putea urca cu până la 60%, ajungând la 8.000 de dolari pe navă.

„În următoarele 30 de zile, o companie de scufundări va lucra ca și cum ar fi găsit aur. Toată lumea vrea să iasă în sfârșit din Ormuz. Toată lumea vrea să se întoarcă la câștigarea de bani”, a afirmat Kukreja.

Aproximativ 600 de nave sunt blocate în Golful Persic de aproape 16 săptămâni – cea mai lungă perturbare a pieței energetice globale din ultimii ani. Multe dintre ele au stat în ape puțin adânci și calde ca apa de baie, condiții ideale pentru acumularea de crustacee și organisme marine pe carenă.

Problema nu e doar estetică. Majoritatea porturilor de escală interzic accesul navelor cu carene infestate, din cauza riscului reprezentat de speciile invazive care se cuibăresc între scoici. Fără curățare, navele nu pot ancora în porturile de destinație.

Dincolo de această provocare imediată, companiile de shipping mai au de rezolvat și alte obstacole înainte de a ridica ancora: verificarea asigurărilor, stabilirea protocoalelor de trecere în siguranță prin strâmtoare și evaluarea riscului reprezentat de minele marine rămase în urma conflictului.

„Vor profita la maximum de această oportunitate. Este evident că își vor crește prețurile”, a mai spus Kukreja, referindu-se la scafandri.