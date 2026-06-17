Petrișor Peiu: „Dacă am vota Guvernul Veștea, ne-am sinucide politic, am pierde 80% din votanți”. Ce condiții pune AUR

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că partidul nu va vota învestirea Guvernului Veștea și că prima opțiune a AUR rămâne organizarea de alegeri anticipate.

„Dacă cineva își închipuie că un partid care are 20% din voturi votează un guvern în care nu este acel partid, se înșeală”, a spus el.

Întrebat dacă există vreun argument care ar putea schimba această decizie în orele următoare, răspunsul a fost la fel de direct: „Nu am putea lua în calcul. Foarte simplu spus, dacă am vota acest guvern ne-am sinucide politic, am pierde 80% din votanți”.

În privința lui Mohammad Murad – singurul parlamentar AUR care și-a exprimat public rezerve față de poziția partidului –, Peiu a nuanțat: „Domnia sa a spus că va milita în interiorul partidului pentru acest vot. Dar în momentul în care partidul va menține decizia de a nu vota, nici el nu va vota.Nu cred că va exista cineva altcineva, dar îmi exprim convingerea că domnul Murad nu va vota guvernul Veștea pentru că partidul a decis să nu-l voteze”.

Totuși, dacă Guvernul Veștea ar pica în Parlament și ar fi desemnat un nou premier, AUR ar putea intra în negocieri – dar cu condiții clare. Prima: să fie tratat ca orice alt partid.

„Să nu ni se spună că voi nu aveți dreptul să fiți luați în calcul pentru guvernare. Toate celelalte partide au dreptul, dar voi nu. De ce suntem un partid cu drepturi limitate?”, a întrebat el.

A doua condiție vizează politica economică: AUR nu va susține un program de guvernare similar cu cel al Guvernului Bolojan. Peiu a enumerat punctele esențiale – revenirea la cotele de TVA anterioare, revenirea la impozitul pe dividende de 8%, readucerea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro și indexarea pensiilor. A treia condiție: portofolii ministeriale. „Inclusiv portofolii. Da, importante”, a spus el.

Întrebat ce și-ar dori mai mult – participarea la guvernare sau alegeri anticipate Peiu a răspuns: „Alegeri anticipate. Nu există dubiu”.

Cât despre scenariul în care se va ajunge totuși la vot în Parlament fără un acord cu AUR, Peiu a anunțat că partidul nu va participa: „Fie nu vom intra în sală, fie vom sta în bănci și vom spune «prezent, nu votez» atunci când se citește numele fiecărui deputat”.