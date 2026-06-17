Remorcherul care s-a scufundat în largul Portului Midia a fost scos de pe fundul mării: A fost găsit trupul unui marinar dispărut

1 minut de citit Publicat la 21:15 17 Iun 2026 Modificat la 21:15 17 Iun 2026

Remorcherul scufundat în Portul Midia. Sursa foto: Martor via Antena 3 CNN

Prima etapă a operațiunii de ridicare a remorcherului Astana, scufundat în martie lângă portul Midia, a fost încheiată miercuri, potrivit Agerpres.

Midia Marine Terminal a transmis că intervenția continuă cu evacuarea apei din interiorul navei, cu pompe specializate, introduse fără accesarea interiorului navei.

"În cursul dimineții, scafandrii ARAS Salvage au identificat, în timpul operațiunilor de pregătire a remorcherului pentru ridicare, trupul unuia dintre colegii dispăruți, care a fost ulterior recuperat și transferat către Portul Midia, cu respectarea procedurilor de siguranță, dar și a dispozițiilor organelor de anchetă. Aceleași proceduri rămân aplicabile pe parcursul operațiunii de ranfluare și în cazul celorlalți doi colegi rămași dispăruți, până la această oră", se arată în comunicat.

Remorcherul va fi adus la cheu la finalul săptămânii, cu mențiunea că estimările contractorului au caracter orientativ și pot suferi modificări în funcție de evoluția operațiunilor, condițiile meteorologice și cerințele de siguranță aplicabile.

Remorcherul Astana al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în luna martie, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

Pe data de 18 martie, remorcherul Astana s-a răsturnat și s-a scufundat în timpul unor manevre de asistență. Toți cei cinci marinari dipăruți în timpul accidentului au fost declarați decedați.

Căpitanul navei a fost un fost fotbalist, Sorin Tufan, fost fundaș dreapta la Farul Constanța și Steaua București. Era fiul lui Marin Tufan, participant la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și considerat „golgheterul marinarilor”.