El Nino este oficial activ și se intensifică. Ce se întâmplă acum în Australia va schimba toate tiparele meteorologice de pe glob

Biroul de Meteorologie al Australiei a declarat activ fenomenul El Niño. Sursa foto: Profimedia Images

Serviciul australian de meteorologie a avertizat marţi că în Pacificul tropical s-a format un fenomen meteorologic de tip El Nino, care s-ar putea intensifica, devenind unul dintre cele mai puternice din ultimele şapte decenii, scrie Reuters. Este o situație care poate persista până la 12 luni și poate perturba tiparele meteorologice pe tot globul.

Temperaturile de la suprafaţa mării din regiune au depăşit pragurile El Nino, iar indicatorii atmosferici sunt în concordanţă cu fenomenul care aduce condiţii meteorologice extreme, a declarat Biroul de Meteorologie.

"Prognozele indică un eveniment El Nino puternic până la foarte puternic, pe baza amplorii încălzirii din zona centrală a Pacificului tropical", se arată într-un comunicat.

"Aproximativ jumătate dintre modele indică faptul că acest eveniment ar putea atinge printre cele mai ridicate niveluri observate din 1950", potrivit comunicatului.

O încălzire periodică a temperaturilor la suprafaţa mării în Oceanul Pacific central şi estic, El Nino este asociat cu precipitaţii mai reduse în timpul iernii şi primăverii, în special pe coasta de est a Australiei, şi cu temperaturi diurne mai ridicate în sud, a declarat Biroul de Meteorologie.

Fenomenul meteorologic este deosebit de dăunător pentru Australia, deoarece afectează producţia agricolă a ţării, care se numără printre cei mai mari exportatori mondiali de grâu, zahăr şi carne de vită.

Ultimul El Nino înregistrat în Australia între 2023 şi 2024 a provocat cea mai secetoasă perioadă de trei luni din istorie.

Unul dintre cele mai puternice astfel de evenimente, care a avut loc în 2015 şi 2016, a provocat secetă pe scară largă şi a dus la scăderea producţiei de cereale şi de seminţe oleaginoase.

Oamenii de ştiinţă au afirmat că schimbările climatice vor amplifica efectele fenomenului El Nino din acest an.

Cum știm că El Niño a început

Meteorologii și climatologii urmăresc mai mulți indicatori din Oceanul Pacific pentru a stabili în ce fază se află acesta. Cel mai folosit indicator este temperatura apei într-o zonă de-a lungul Ecuatorului, cunoscută drept regiunea Niño3.4.

Cele mai recente valori săptămânale din regiunea Niño3.4 au depășit acum pragul specific El Niño, de 0,8 grade Celsius, pentru prima dată de la încheierea ultimului episod, la începutul anului 2024.

Însă unul dintre indicatorii atmosferici arată în prezent cel mai puternic semnal. Indicele Oscilației Sudice, calculat pe 30 de zile, a scăzut la minus 23,3, mult sub pragul de minus 7 care indică apariția fenomenului El Niño, scrie abc.net.au.

Un indice atât de negativ arată o schimbare a presiunii atmosferice în Pacificul tropical, presiunea ridicată domină în zona Australiei, în timp ce presiunea mai scăzută se află în apropiere de Tahiti.

Alte semnale care confirmă El Niño sunt slăbirea vânturilor alizee, schimbările în acoperirea cu nori din zona tropicală și prezența unei mase de apă foarte caldă imediat sub suprafața oceanului.

El Niño din 2026 ar putea doborî recorduri istorice

Cele mai multe episoade El Niño ating intensitatea maximă între noiembrie și ianuarie. De aceea, un episod care începe încă din iunie are aproximativ șase luni la dispoziție pentru a se intensifica.

Ritmul de încălzire din acest an în zona Niño3.4 este deja cel mai rapid din 1943 până în prezent, iar majoritatea modelelor climatice estimează că temperatura Pacificului ecuatorial va continua să crească rapid în lunile următoare.

Modelul sezonier al Biroului Australian de Meteorologie indică posibilitatea unui record absolut spre finalul anului, cu o încălzire de peste 3 grade Celsius peste valorile normale. Aceasta ar depăși clar precedentul record de după 1900, de 2,65 grade Celsius, înregistrat în noiembrie 1902.

Din fericire pentru Australia, legătura dintre intensitatea încălzirii din Pacific și efectele locale este destul de slabă. Așadar, un episod El Niño record nu înseamnă automat o secetă record.

Un alt element important, din punct de vedere statistic, este că acest an ar putea deveni al șaptelea an consecutiv marcat fie de El Niño, fie de La Niña. În mod normal, aproximativ jumătate dintre ani sunt neutri, adică fără un fenomen El Niño sau La Niña clar definit în Pacific. Ultima perioadă cu atât de mulți ani consecutivi fără fază neutră a fost între 1969 și 1976.