Politico: O nouă dovadă că Viktor Orban virează Ungaria spre Rusia. Guvernul Ungariei a semnat un acord în 12 puncte cu Moscova

Ungaria și Rusia au semnat un plan în 12 puncte pentru o colaborare mai strânsă în domenii strategice precum petrolul, gazele și combustibilul nuclear, potrivit unor documente obținute de Politico. Este cea mai recentă dovadă că premierul Viktor Orban încearcă să vireze Ungaria spre Moscova și să colaboreze economic și politic mai strâns cu Rusia. În timp ce prim-ministrul ungar susține că apropierea de Kremlin este avantajoasă pentru Ungaria, opozantul său în alegerile de duminică spune că este, de fapt, o vulnerabilitate și chiar o „trădare” a intereselor Budapestei.

Guvernul maghiar a semnat un acord cu Rusia pentru extinderea legăturilor economice, comerciale, energetice și culturale dintre cele două țări, potrivit documentelor întocmite de guvernul rus și obținute de Politico. Acestea evidențiază clar cât de apropiate speră să devină Budapesta și Moscova.

Orban, acuzat de „trădare”

Ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al Sănătății, Mikhail Murashko, au semnat un plan în 12 puncte care stabilește domeniile de cooperare, după ce s-au întâlnit pentru discuții în capitala Rusiei în decembrie, arată documentele. Textul, care nu a fost făcut public anterior, detaliază cât de mult cele două guverne ar urma să se alinieze în domenii diverse precum combustibil nuclear, educație și sport.

În timp ce Orbán își etalează relațiile apropiate cu Kremlinul, rivalul său electoral, Péter Magyar, susține că această colaborare e o vulnerabilitate pentru Ungaria, acuzând guvernul de „trădare directă” datorită legăturilor cu Moscova.

Summitul din decembrie de la Moscova a fost cea de-a 16-a întâlnire a Comisiei Interguvernamentale ruso-maghiare pentru Cooperare Economică (IGC), care, potrivit presei de stat ruse, a fost lansată în 2005. Comisia s-a reunit aproximativ anual, fie în Rusia, fie în Ungaria, cu o pauză între a 14-a întâlnire din noiembrie 2021 și a 15-a din septembrie 2024, după ce Rusia a lansat invazia sa pe scară largă în Ucraina pe 24 februarie 2022.

Potrivit unuia dintre documentele obținute de Politico, Rusia și Ungaria „au abordat probleme actuale de comerț bilateral și cooperare economică, activități comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcții și alte domenii de interes reciproc, precum și în sfera culturală și umanitară” la întâlnirea de la Moscova din 9 decembrie 2025. De asemenea, au subliniat importanța „dezvoltării unor relații pe termen lung, reciproc avantajoase între cele două țări în domeniile de interes comun”.

Întrebat despre conținutul documentelor și implicațiile lor pentru traiectoria politică a Ungariei, Szijjártó a declarat doar că „cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesul național, nu de presiuni de a se conforma mass-media liberale extrem de părtinitoare. Continuați treaba părtinitoare!” Ministerul rus de Externe nu a răspuns unei solicitării pentru un punct de vedere.

Plan în 12 puncte pentru cooperarea Budapesta-Moscova

Politico a contactat experți independenți familiarizați cu metodele de lucru ale Moscovei, dar nu a putut verifica independent documentele, care includ instrucțiuni pentru departamentele guvernului rus privind implementarea noilor angajamente.

Printre punctele convenite, potrivit documentelor, se numără angajamentul de a „inversa trendul negativ în comerțul bilateral” după ce transferul de bunuri a scăzut ca urmare a sancțiunilor UE asupra Rusiei, implementate ca răspuns la războiul din Ucraina.

Acordul deschide, de asemenea, ușa companiilor ruse pentru noi proiecte de energie electrică și hidrogen în Ungaria și pentru o cooperare mai strânsă în domeniul petrolului, gazului și combustibilului nuclear.

Budapesta a acceptat să exploreze întărirea predării limbii ruse în țară prin importul de profesori din Rusia, precum și consolidarea recunoașterii reciproce a calificărilor și deschiderea programelor de schimb pentru studenții de master și doctorat, conform textului acordului.

Conform termenilor acordului, guvernul maghiar a sprijinit programele de schimb existente în domenii variate, de la sport până la circ, chiar dacă Moscova a fost constant acuzată că folosește evenimente culturale pentru a propaga narativele sale despre războiul din Ucraina și pentru a legitima regimul de la Moscova. Cele două părți au susținut ideea unui plan de acțiune pentru 2026-2027 privind colaborarea comună în sport.

Relațiile mai strânse cu Rusia nu trebuie să fie „incompatibile cu obligațiile Ungariei rezultate din calitatea sa de membru al Uniunii Europene”, se precizează într-unul dintre documente.

Premierul maghiar s-a opus constant eforturilor UE de a înăspri sancțiunile împotriva Rusiei și de a oferi sprijin material Ucrainei.

Bloomberg a relatat, marți, că Orban i-ar fi spus liderului rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, că va oferi ajutor „în orice mod” poate și s-a oferit să fie „șoricelul” în fața „leului” Moscovei.

Orbán se confruntă în aceste zile cu cea mai dificilă provocare din cei 16 ani de la preluarea puterii. Partidul său populist Fidesz este în urma opoziției de centru-dreapta Tisza în sondajele pentru alegerile parlamentare naționale de duminică.

El a încercat să-și vândă relațiile prietenoase cu Moscova ca un argument câștigător la alegeri, acuzându-și marele rival, Magyar, că ar planifica să tragă Ungaria în războiul din Ucraina și să-i pună în pericol accesul la combustibilii fosili ruși.

Campania electorală maghiară a fost definită de o serie de scurgeri strategice de informații, supraveghere cibernetică, acuzații de spionaj și acuzații venite din partea diplomaților. Ungurii sunt așteptați la urne duminică, 12 aprilie.