JD Vance l-a sunat pe Trump, din Budapesta, în fața a „5.000 de patrioți maghiari”: „Cred că vă iubesc mai mult decât pe Orban”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, l-a sunat pe Trump de la Budapesta, unde a mers să-l susțină pe Viktor Orban, înaintea alegerilor de duminică. „Domnule președinte, sunteți în direct în fața a 5.000 de patrioți maghiari care cred că vă iubesc mai mult decât pe Orban”, a spus JD Vance. După ce a răspuns, Trump a început să-l laude pe Orban.

„Înainte să spun câteva cuvinte, vreau să vă prezint oaspetele special, căruia îi voi da un telefon. Să sperăm că va și răspunde. Dacă nu, va fi jenant. Din păcate, robotul spune că persoana apelată nu poate răspunde momentan. Mai încercăm o dată. Cel puțin semnalul e bun.

Sună. E ceva mai bine. Domnule președinte, bine v-am găsit. Domnule președinte, sunteți în direct în fața a 5.000 de patrioți maghiari care cred că vă iubesc mai mult decât pe Orban”, a spus JD Vance.

După ce a răspuns, Donald Trump a început să-l laude pe Viktor Orban.

„Nu pot să cred. Îmi place Ungaria, îmi place Viktor, am o relație foarte bună cu el. Nu uitați, nu le-a permis celor care doreau să vă invadeze țara, așa cum au făcut alții. A păstrat țara în bună stare. Îmi place foarte mult de el, dar dacă nu aș fi crezut că a făcut o treabă bună, nu aș fi răspuns. Sunteți mulți și sunteți exact genul meu de oameni. Incredibil.

Sper că JD Vance va face un discurs extraordinar. Vreau să vă spun că îl sprijin pe Viktor, SUA îl sprijină până la capăt. Acest om politic a făcut ca țara dumneavoastră să rămână puternică și să nu se confrunte cu problemele cu care s-au confruntat alte țări. Este singurul lucru care v-a scutit de această problemă”, a spus Trump, la telefon.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a mers la Budapesta pentru a-și arăta susținerea pentru Viktor Orban, cu câteva zile înainte de alegerile parlamantare de duminică, scrutin pe care prim-ministrul ungar ar putea să-l piardă după 16 ani la putere.

În capitala ungară, JD Vance a mers pe strategia de bază a lui Orban, de a ataca UE și conducerea Uniunii.