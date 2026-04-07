JD Vance a acuzat UE de ”cea mai gravă interferență” în alegerile din Ungaria. Peter Magyar acuză interferența SUA și a Rusiei

JD Vance a participat la o conferință de presă comună cu Viktor Orban, la Budapesta, marți, 7 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Vicepreședintele american JD Vance a atacat dur conducerea Uniunii Europene în prima zi a vizitei sale în Ungaria, unde a venit pentru a-și arăta susținerea pentru premierul conservator Viktor Orban.

Orban și partidul său, Fidesz, se află în sondaje în urma opoziției reprezentate de Peter Magyar și de formațiunea acestuia, Tisza.

În capitala ungară, vicepreședintele SUA a participat la o conferință de presă alături de șeful guvernului ungar.

Liderul american are, de asemenea, pe agendă participarea la un miting electoral alături de premierul maghiar, la ora locală 17 (ora 18 în România).

JD Vance: Birocrații de la Bruxelles au făcut tot posibilul să-i țină pe unguri sub control

În capitala ungară, JD Vance a mers pe strategia de bază a lui Orban, de a ataca UE și conducerea Uniunii.

"Desigur, nu mă aștept ca poporul maghiar să asculte de vicepreședintele Statelor Unite. Nu acesta este motivul principal pentru care mă aflu aici, dar am vrut să transmit un mesaj tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i ține sub control pe cetățenii Ungariei, deoarece nu le place liderul care a luat apărarea poporului ungar.

Și cred că este important să spun acest lucru. Sunt atât de multe lucruri pe care le-am putea menționa. Există atât de multe proiecte de cooperare economică, atât de multe investiții care au venit în Ungaria din Statele Unite.

Cred că Viktor Orban este cel mai influent lider din Europa în ceea ce privește securitatea și independența energetică.

Este amuzant să-i vezi pe prim-miniștrii și liderii din unele capitale vest-europene vorbind despre criza energetică când, sincer, ar fi trebuit să urmeze politicile lui Viktor Orban.

Dacă ar fi făcut-o, criza energetică cu care se confruntă acum ar fi mult mai puțin gravă, deoarece în Ungaria în acest moment, prețurile la energie sunt mult mai puțin ridicate aici decât aproape oriunde altundeva în Europa, și asta datorită conducerii omului care stă lângă mine.

JD Vance: Orban poate oferi un model de conducere pentru Europa

Și cred că această conducere poate oferi un model pentru continent.

Ceea ce s-a întâmplat în această țară, în plină campanie electorală, este unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin și de interferență electorală pe care le-am văzut vreodată.

Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei. Au încercat să reducă independența energetică a Ungariei. Au încercat să majoreze costurile pentru consumatorii maghiari.

Și au făcut toate acestea pentru că îl urăsc pe acest om (pe Viktor Orban, n.r.)

Ceea ce ar trebui să facă poporul maghiar, ceea ce l-aș încuraja să facă, este să-și pună întrebarea: 'Cine este de partea voastră?' Nu cine este pro sau anti-Europa, nu cine este pro sau anti Statele Unite ale Americii. 'Cine este în favoarea poporului maghiar?'

Am văzut un om care a apărat cu înverșunare interesele Ungariei și sunt aici pentru a-l ajuta în această campanie electorală", a afirmat JD Vance.

Jurnalist american: Trump l-ar fi trimis pe Vance să-l susțină pe Orban pentru a evita să fie asociat cu eșecul acestuia din urmă

Deși Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru premierul ungar, descriindu-l drept "un tip fantastic", vizita lui Vance ar sugera că liderul de la Washington estimează că Viktor Orban e pe cale să piardă alegerile.

"Trump urăște să fie asociat cu un perdant, așa că l-a trimis pe Vance să se expună consecințelor", a explicat Jacob Heilbrunn, redactorul-șef de la The National Interest, o revistă americană de politică externă

Vizita - pe agenda căreia se află conferința de presă comună Vance - Orban și participarea vicepreședintelui SUA la un miting dedicat 'zilei prieteniei americano-ungare' - subliniază miza scrutinului legislativ din Ungaria pentru mișcările de extremă dreapta la nivel global.

Potrivit lui Heilbrunn, o eventuală înfrângere a lui Orban ar reprezenta o lovitură dură pentru mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

"Au investit aproape totul în Ungaria, în avangarda demersurilor pentru erodarea Uniunii Europene și pentru consolidarea capacității lui Putin de a amenința Ucraina", a spus acest jurnalist.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a lăudat Ungaria şi pe premierul ţării Viktor Orban la sosirea sa marţi la Budapesta, pentru a impulsiona campania liderului naţionalist veteran în perspectiva alegerilor parlamentare de duminică, pe care, potrivit mai multor sondaje, Orban ar putea să le piardă, relatează Reuters.



Viktor Orban, un naţionalist eurosceptic aflat la putere din 2010, se confruntă cu cea mai dificilă campanie electorală din cariera sa, sondajele independente indicând că partidul său, Fidesz, riscă să piardă alegerile de duminică în faţa partidului Tisza, al rivalului său de centru-dreapta, Peter Magyar.



"Relaţia şi prietenia dintre Ungaria şi SUA sunt foarte importante pentru noi", i-a transmis Vance lui Orban înainte de începerea discuţiilor în spatele uşilor închise.



"În parte, pentru că iubim poporul ungar şi această naţiune şi cultură uimitoare, dar în parte pentru că preşedintele vă iubeşte, şi la fel şi eu, pentru că sunteţi o parte atât de importantă a ceea ce a făcut Europa puternică şi prosperă", a afirmat vicepreşedintele american.



Vance şi soţia sa, Usha, au fost întâmpinaţi la aeroportul din Budapesta de ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, care a afirmat că această vizită ilustrează "o nouă epocă de aur în relaţiile dintre Statele Unite şi Ungaria".



Vance şi Orban urmează să discute despre migraţie, securitatea globală, cooperarea economică şi energetică, a declarat Szijjarto. Compania petrolieră ungară MOL ar fi de acord să cumpere 500.000 de tone de petrol din SUA pentru aproximativ 500 de milioane de dolari, a relatat anterior Bloomberg News.



Acest gest rar de susţinere manifestat personal faţă de Orban de către un înalt oficial american este cel mai recent exemplu al eforturilor depuse de Donald Trump pentru a-i susţine pe liderii de dreapta care îi împărtăşesc ideile, inclusiv în Argentina şi Japonia, notează Reuters.

Peter Magyar acuză interferența SUA și a Rusiei



Într-o postare pe platforma X, înainte de sosirea lui JD Vance, rivalul lui Orban, Peter Magyar, a avertizat în legătură cu interferenţele străine în alegeri.



"Aceasta este ţara noastră. Istoria Ungariei se scrie nu la Washington, Moscova sau Bruxelles, ci pe străzile şi în pieţele din Ungaria", a transmis Peter Magyar.



Aşa-numita "democraţie iliberală" a lui Orban reflectă temele cheie ale Americii din epoca Trump: politici antiimigraţie dure, dispreţ faţă de normele liberale, ostilitate faţă de instituţiile internaţionale şi atacuri la adresa presei, a universităţilor şi organizaţiilor neguvernamentale. El a fost primul lider european care l-a susţinut pe Trump în campania sa prezidenţială din 2016, notează Reuters.



Orban se află de mult timp în conflict cu Uniunea Europeană într-o serie de probleme, între care şi Ucraina. El a menţinut relaţii cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme Ucrainei şi susţine că Kievul nu va putea adera niciodată la UE.



De asemenea, premierul ungar a acuzat UE şi Ucraina că ar încerca să se amestece în alegerile de duminică şi susţine că Ucraina vrea să perturbe aprovizionarea cu energie a Ungariei, lucru pe care Kievul îl neagă.



"Pentru cineva care a afirmat în repetate rânduri că Bruxelles-ul s-ar amesteca în politica internă a Ungariei, Orban are cu siguranţă nevoie de multă asistenţă din străinătate în campania sa electorală", remarcă un diplomat european.



Agenda "America First" a lui Trump pare din ce în ce mai mult o "America Alone" atât pentru aliaţi, cât şi pentru adversari, în contextul în care primele 15 luni ale celui de-al doilea mandat al său sunt marcate de campanii militare şi de adâncirea rupturii cu Europa.



Chiar şi mişcările de extremă dreapta şi populiste din Europa îşi exprimă dezamăgirea faţă de preşedintele republican, în pofida poziţiilor comune pe tema imigraţiei şi a schimbărilor climatice. Unii dintre liderii acestora s-au opus încercărilor sale de a prelua Groenlanda de la Danemarca, precum şi politicii sale tarifare imprevizibile.



Unii analişti politici susţin însă că sprijinul acordat de SUA lui Orban, inclusiv vizita lui Vance, s-ar putea să nu fie suficient pentru a influenţa alegătorii din Ungaria, întrucât problemele interne, precum costul vieţii, domină actuala campanie electorală.