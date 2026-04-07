Viktor Orban trimite armata să păzească gazoductul de la granița cu Serbia, înaintea vizitei lui JD Vance

4 minute de citit Publicat la 00:02 07 Apr 2026 Modificat la 00:12 07 Apr 2026

Viktor Orban a anunțat că a plasat sub paza armatei conducta prin care gazul rusesc vine în Ungaria. Foto: Getty Images

Ungaria a plasat conducta de gaz care traversează granița cu Serbia sub protecție armatei, a declarat luni premierul Viktor Orban, citat de The Guardian.

El a făcut anunțul în contextul în care se intensifică acuzațiile privind o operațiune de tip "false flag", menită să-l ajute pe prim-ministrul conservator să recupereze decalajul electoral înaintea scrutinului din 12 aprilie.

De asemenea, mișcarea liderului de la Budapesta vine înainte de vizita efectuată marți în Ungaria de vicepreședintele SUA, JD Vance.

Orban s-a deplasat luni la granița Ungariei cu Serbia, la o zi după ce autoritățile de la Belgrad au anunțat descoperirea unor "explozibili puternici" în apropierea unei conducte care transportă gaz natural rusesc către Ungaria și, de acolo, în Europa.

❗️ Sabotage attempt. An attempt was made to blow up the gas pipeline supplying Hungary. We are prepared. We will ensure Hungary’s energy security. pic.twitter.com/yqY45ZQEbv — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 6, 2026

Incidentul apare cu doar câteva zile înaintea unui scrutin extrem de disputat, în care partidul guvernamental FIDESZ este clasat în urma opoziției lui Peter Magyar de majoritatea sondajelor.

Viktor Orban spune că țeava pe care vine gazul rusesc este precum "linia vieții" pentru Ungaria

Magyar l-a acuzat pe Orban că a pus în scenă un scenariu de tip "false flag" (incident sub steag fals, atribuit adversarilor pentru câștig politic sau de imagine, n.r.), cu scopul de a influența votul, pe ultima sută de metri.

Prim-ministrul, la putere de aproape 16 ani, nu a răspuns direct acestor acuzații.

El a insistat, în schimb, asupra "gravității situației".

"Această conductă este importantă, este sursa noastră vitală. Am efectuat o inspecție și pot informa publicul maghiar că forțele armate sunt capabile să asigure protecția militară a conductei și, dacă este necesar, să o apere", a declarat el într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Anterior, Orban și mai mulți oficiali guvernamentali au indicat că Ucraina ar fi implicată în aparenta tentativă de sabotare a gazoductului, acuzație respinsă ferm de Kiev.

Ucrainenii au spus, la rândul lor, că, cel mai probabil, este vorba despre "o operațiune de tip false flag a Rusiei, parte a interferenței Moscovei în alegerile din Ungaria".

Viktor Orban este considerat în UE drept politicianul cel mai apropiat de Moscova, votul Ungariei fiind la originea blocării ajutorului acordat Ucrainei de statele blocului.

Peter Magyar spune că Viktor Orban a pus în scenă un "teatru ieftin"

Oponentul lui Orban, Peter Magyar, conduce partidul Tisza.

Tisza conduce, la rândul său, în sondaje în fața partidului FIDESZ al lui Orban, cu până la 23 de procente în rândul alegătorilor deciși. Este vorba despre cetățenii care se duc la vot și care și-au setat deja opțiunea pentru 12 aprilie.

Luni, Magyar a descris declarațiile lui Orban despre incidentul cu explozibili de la gazoduct drept "nimic mai mult decât teatrul ieftin al unui regim speriat".

Liderul Tisza și-a exprimat temerea că prim-ministrul populist ar putea folosi pretextul pentru a decide amânarea scrutinului parlamentar.

Peter Buda, un fost ofițer de contrainformații, a confirmat că informațiile privind o operațiune false în perioada Paștelui flag "circulă încă din februarie".

Duminică seara, Duro Jovanic, directorul agenției de securitate militară din Belgrad, a pus la îndoială declarațiile FIDESZ că Ucraina ar fi responsabilă de tentativa de sabotaj.

Oficialul sârb a spus că marcajele de pe explozibili sunt americane, fără a indica însă cine a organizat acțiunea.

Cele mai multe state de pe continent nu au comentat incidentul.

Kremlinul și Orban vorbesc în aceeași termeni despre "sabotajul" gazoductului

Kremlinul a intervenit luni, susținând fără dovezi că Ucraina ar fi plasat explozibilii.

"După cum știm, regimul de la Kiev a fost implicat direct în astfel de acte de sabotaj împotriva elementelor critice ale infrastructurii energetice. Este foarte probabil să fie găsite și de această dată indicii ale implicării regimului de la Kiev", a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse.

"Sincronizarea" incidentului de la gazoduct cu vizita la Budapesta efectuată de vicepreședintele SUA, JD Vance și de soția sa, este evidențiată de presa internațională.

"Vance a fost întotdeauna fascinat de Ungaria din motive politice și religioase. Pentru ei, Ungaria este un El Dorado", explică Jacob Heilbrunn, redactor-șef al publicației National Interest, citat de The Guardian.

Această admirație este împărtășită de o mare parte a actualei administrații americane.

Viktor Orban a fost numit de Steve Bannon, fostul consilier al președintelui SUA, drept "un Trump înainte de Trump".

Jurrnalist: Trump l-ar fi trimis pe Vance să-l susțină pe Orban pentru a evita să fie asociat cu eșecul acestuia din urmă

Kevin Roberts, președintele think tank-ului Heritage Foundation, a afirmat, la rândul lui, că "Ungaria modernă nu este doar un model de guvernare conservatoare, ci însuși modelul conservator".

Deși Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru premierul ungar, descriindu-l drept "un tip fantastic", vizita lui Vance ar sugera că liderul de la Washington estimează că Viktor Orban e pe cale să piardă alegerile.

"Trump urăște să fie asociat cu un perdant, așa că l-a trimis pe Vance să se expună consecințelor", a explicat redactorul-șef de la National Interest.

Vizita - în cadrul căreia Vance urmează să susțină o conferință de presă comună cu Orban și să participe la un miting dedicat 'zilei prieteniei americano-ungare' - subliniază miza acestor alegeri pentru mișcările de extremă dreapta la nivel global.

Potrivit lui Jacob Heilbrunn, o eventuală înfrângere a lui Orbán ar reprezenta o lovitură dură pentru mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

"Au investit aproape totul în Ungaria, în avangarda demersurilor pentru erodarea Uniunii Europene și pentru consolidarea capacității lui Putin de a amenința Ucraina", a spus acest jurnalist.